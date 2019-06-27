14 ay önceden görmüşler, iyileştirmemişler: Ölümcül taahhüt

Dilan ESEN

Sakarya Arifiye’de geçen hafta sağanak yağıştan ötürü tren geçişine kapatılan demiryolundaki eksikliklerin 14 ay önceden bilindiği ve resmi evrakta, “Eksiklikler, yoğun yağış sırasında seyrüsefer, can ve mal emniyetini tehlikeye sokabilecek durumdadır” diye yazıldığı ortaya çıktı.

Demiryolu Modernizasyon Dairesi Başkanlığı’nın, hattı yapan firmaya eksikliklerin düzeltilmesi için 75 gün süre verdiği, bu sürede meydana gelecek tehlikelerin sorumluluğunu üstlendiği anlaşıldı.

Başkanlığa ait evrakta iki demiryolu hattı arasında kot farkının fazla olduğu, ‘Hat 1’ adlı hattın desteklenmesi gerektiği ifade edildi. Altyapının yüzeysel su akışından korunması için kanat duvarlarının yapılması istendi. Bu noktanın heyelan bölgesi olduğu vurgulanarak, “Önlem alınması gereklidir” denildi. Menfezin dere kesitini karşılamadığı kaydedilen evrakta şöyle devam edildi: “Menfez çıkışının su altında kalmasından dolayı su ile birlikte gelen teressubatın (tortu) tahliyesini sağlayamamaktadır. Tıkandığı durumda müdahale şansımız yoktur. Menfezin iptal edip dereye alternatif güzergahtan Sakarya nehrine bağlamak gereklidir.”

Sonuç kısmında, “Eksiklikler, yoğun yağış sırasında seyrüsefer, can ve mal emniyetini tehlikeye sokabilecek durumda olup ivedi tamamlanması gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.

Buna rağmen Demiryolu Modernizasyon Müdürü Yılmaz Acar ve yardımcısı Tarık Çadır, 10 Nisan 2018’de skandal bir taahhütnameye imza attı. Tahhütnamede, geçici kabul komisyonunun yüklenici firmaya 75 gün süre vereceği, bu süre içinde eksiklikler yapılmadığı takdirde seyrüsefer emniyetini tehlikeye sokacak her türlü sorumluluğun Demiryolu Modernizasyon Dairesi Başkanlığı’nda olacağı kabul edildi.