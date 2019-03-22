14 milyonun elektriği, 5 milyonun doğalgazı borçtan kesildi!

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin bilgi edinme hakkı kapsamında sorduğu sorulara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen yanıt, ‘krizin yurttaşa etkisini’ gözler önüne serdi. Buna göre; sadece iki yılda 14 milyon 314 bin 375 abonenin elektriği kesildi. 2014 ile 2018 yılı arasında ise 5 milyon 386 bin 338 yurttaş borcunu ödeyemediği için doğalgazdan mahrum bırakıldı.

Elektrik açma- kapama ücreti olarak yurttaşın cebinden çıkan para ise 2017-2018 yılları arasında yaklaşık 483 milyon lira oldu. Söz konusu yanıtta, sadece Ankara’da, son 5 yılda 814 bin 733 kişinin doğalgaz borcu yüzünden hizmetinin durdurulduğu dile getirildi.



AÇMA KAPAMANIN TUTARI 483 MİLYON TL



Hakverdi, elektriğe bir yıl içerisinde yüzde 45, doğalgaza ise yüzde 37 oranında zam yapıldığını hatırlatarak, açma-kapama ücretleriyle birlikte tablonun daha da vahim bir hal aldığına dikkat çekti. CHP’li Vekil, şu değerlendirmede bulundu: “Diyelim ki vatandaş borç harç faturayı yatıracak parayı buldu, çilesi yine bitmiyor. 33.80 TL açma-kapama bedeli ve yüzde 2 gecikme faizi kendisini bekliyor. Türkiye genelindeki 14 milyon 314 bin 375 elektrik abonesi bugünkü bedel üzerinden elektriğini açtırmak istese 483 milyon 825 bin 875 lira ödemek zorunda kalacak.”



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Hakverdi, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Doğalgaz için durum iç açıcı değil; açma kapama bedeli 28.32 TL ve uygulanan gecikme faizi yüzde 2… Aynı hesaplamayla son 5 yılda sadece Ankara’da 814 bin 733 abone doğalgazını açtırmak için 23 milyon 73 bin 238 TL ödemek zorunda. Türkiye’de doğalgazı kesildiği için açtırmak isteyen 5 milyon 386 bin 338 abonenin bugünkü bedel üzerinden ödeyeceği güncel tutar, 152 milyon 541 bin 92 TL.”

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Doğalgazı kesildi intihar etmek istedi

Antep’in Şahinbey ilçesinde genç bir işçi, işsizlik nedeniyle bunalıma girerek intihar girişiminde bulundu. Şahinbey’de dün sabah saatlerinde bir yurttaş, 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen itfaiye memurları, Emre K.’nin intihar etmesini engelledi. Edinilen bilgiye göre, 4 yıllık evli ve bir çocuk babası olan 28 yaşındaki Emre K., işten atılınca ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı. Faturalarını dahi ödeyemeyen Emre K.’nin son olarak doğalgazı kesildi. Emre K.’nin bu yüzden intihar teşebbüsünde bulunduğu bildirildi.