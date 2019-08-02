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02.08.2019
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14 yaşındaki çocuk, askeri helikopterden açılan ateşle öldürüldü!

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Hakkari’de kaçak yollardan sınır ticareti yapan köylülerin üzerine askeri helikopterden ateş açıldı. Olayda 14 yaşındaki Vedat Ekinci yaşamını yitirdi, bir köylü de yaralandı.

Mezapotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Çemekurk köyünde yaşayıp, kaçak yollardan sınır ticareti yaparak geçimlerini sağlayan köylülerin üzerine dönüş yolunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterden ateş açıldığı iddia edildi. Sıkılan mermilerin hedefi olan 14 yaşındaki Vedat Ekinci olay yerinde hayatını kaybetti. Grupta yer alan köylülerden biri ise ağır yaralandı.

Olayı haber alan diğer köylüler sınır hattına gitti. Yaşamını yitiren Ekinci’nin cansız bedeni, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı köylü de tedavi altına alındı.

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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