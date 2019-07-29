15 gün önce açılan milyonluk ‘Şehir Hastanesi’ni su bastı!

Yap-Kirala-Devret modeli ile Rönesans Holding tarafından yapılan ve 16 Temmuz’da hizmete açılan bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi’nin idari bölümü sular altında kaldı. Sağlık Müdürlüğü konu ile ilgili açıklama yaptı.

Sözcü’den Halil Ataş’ın haberine göre; şehir hastanesinin idari bölümünü personelin çalıştığı sırada su bastı. Tavandan biranda sular boşalmaya başlamasıyla mesai yapan çalışanlar neye uğradığını şaşırarak sağa sola kaçıştı. Suyun ağırlığını taşıyamayan tavan ise bir müddet sonra çöktü.

ŞEHİR MERKEZİNE UZAKLIK 20 KİLOMETRE

Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi’ndeki Bursa Şehir Hastanesi’nin şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 20 kilometre. Hastaneye ulaşım yeni konulan 3 adet otobüs hattı ile sağlanıyor.

Şehir merkezinden hastaneye ticari taksi ile giden hastalar 230-250 TL taksi parası ödemek zorunda kalıyor. Bursa Şehir Hastanesi hizmete girdiği ilk gününde polikliniklere 2 bin 500 kişi müracaat etmişti. Hastane çevresinde eczane olmaması da yurttaşın tepkisi çekti.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Açıklama şöyle;

“Bursa Şehir Hastanesi’nde 24.07.2019 tarihinde B1 katı HBYS ofis alanının tavanında oluşan su akıntısı ile ilgili gerekli inceleme yapılmıştır. C Blok Kadın Doğum ve Çocuk hastanesinin pis su borularından bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması neticesinde rögarın tıkandığı ve suyun geri itmesi sebebiyle de anılan ofis üzerinden geçen boruya ait dirseğin patladığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili teknik ekipler hemen aksiyona alınarak vidanjör ile rögar açtırılıp, patlayan dirsek değiştirilmiştir. Ve her şey normal akışına dönmüştür.

Bu su akıntısı sonucunda hiç bir tıbbi cihaz ve alanda sorun yaşanmamış ve sağlık hizmeti sunumu kesintisiz devam etmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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TTB AÇIKLAMA YAPMIŞTI

16 Temmuz’da hizmete açılan Bursa Şehir Hastanesine ilişkin TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, hastaneyi yapan firmaya 25 yıl boyunca kira ödeneceğini hatırlatarak, “Toplam 399,5 milyon dolar yatırım maliyeti olduğu açıklanan bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi’nin bir yıllık kira bedeli ile 600 yataklı bir hastane yapılabilirdi” diye konuşmuştu.

Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki hastaneye ulaşımın bir çileye dönüştüğünü söyleyen Yılmaz, “Bursaray hattının hastaneye kadar götürülmesi için Bursa Büyükşehir Bütçesi’nden 600 milyon TL kadar bir kaynak ayrılması gerektiği açıklandı” demişti.