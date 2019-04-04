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04.04.2019
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’15 ilçede yeniden sayım’ kararına CHP’den tepki

birgun.net birgun.net

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun kararına CHP’den tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Twitter’dan yaptığı açıklamada “İstanbul İl Seçim Kurulu geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi. 15 ilçede tekrar sayım olacak. Sayılan 24 ilçede büyük bir değişim olmadı. Yaklaşık 20 bin öndeyiz.Kimse merak etmesin sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız.” dedi.

Emre, “Yeniden sayımına karar verilen 15 ilçede oy torbalarından gözümüzü hiç ayırmadık. Sayım bitene kadar da ayırmayacağız. Daha önce sayılan bazı ilçelerde AKP nin oyu artarken bazılarında ise CHP nin oyu arttı.” ifadelerini kullandı.

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