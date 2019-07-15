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16.07.2019
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15 Temmuz için toplanan bağışlar nerede?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 15 Temmuz için toplanan bağışların hala ailelere verilmediğini belirterek, bağışların akıbetini sordu.

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15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümü dolayısıyla, toplanan bağışların akıbeti bir kez daha gündem konusu oldu. 15 Temmuz’da darbe girişimini engellemeye çalışırken katledilenler ve yaralananlar için toplanan bağışlar, vakıf süreci tamamlanmadığı gerekçesiyle bir türlü ailelere aktarılmadı.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre 15 Temmuz Derneği’nden bir yetkili, “Aile Bakanlığı’ndan biriyle konuştum. Bir vakıf kurulacakmış bu yardımlarla ilgili, bu yardımlar şehit ve gazi ailelerine dağıtılacakmış” dedi.

ÖZEL: İKTİDARIN TUTUMU DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Konunun takipçisi olan ve geçen yıl önerge veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise “Bir KHK ile söz konusu vakfın kuruluşunun üzerinden neredeyse iki yıl geçmiş olmasına rağmen, henüz vakıf tüzel kişilik kazanmamıştır. Yaratılan rantı kullanmak amacıyla TÜRGEV, TÜGVA, Okçular Vakfı gibi vakıfları çok kısa süre içinde kurmasıyla bilinen bir siyasi geleneğin, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz yararına KHK’yle kurulması gereken bir vakfı bir türlü oluşturamamış olması düşündürücüdür” dedi.

‘309 MİLYON TL BİRİKTİ’

Toplanan para miktarına ilişkin olarak bildikleri tek resmi verinin, Ocak 2017’de dönemin Aile Bakanı tarafından kampanya kapsamında 309 milyon TL’nin biriktiği yönündeki açıklama olduğunu belirten Özel, şu açıklamada bulundu:

“Şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize verilen ve tutulmayan sözlerin bir an önce tutulması gerektiğini bir kere daha söylüyoruz. Bizler, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz adına toplanan bu paraların takipçisi olmayı, şu ana kadar kurulması gereken vakfın bir an önce kurulması sürecini yakından izlediğimizi bir kere daha ifade ediyoruz. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için toplanan paraların kullanımı başta olmak üzere 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşananlar, iktidarın hesap verme sorumluluğunun gerekleri ile bağdaşmamakta, şüphe ve tereddütlerimizi artırmaktadır.”

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