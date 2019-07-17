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17.07.2019
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15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı ve İBB’de bulunan darbeci askerlerle ilgili yeni gelişme

Avatar Selin Asker

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bulunan darbeci askerlerle ilgili davalarda yeni gelişme yaşandı.

Atatürk Havalimanı işgal davasında karar açıklandı. 10 sanığa ağırlaştırmış müebbet, 43 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

İstinaf Mahkemesi, darbe girişimi gecesi 14 kişinin hayatını kaybettiği İBB işgal girişimine ilişkin yerel mahkemenin 41 sanık hakkında verdiği ceza kararını 40 sanık yönünden onadı. İstinaf Mahkemesi, eski AFAD İstanbul il müdürünün yeniden yargılanmasına karar vererek dosyasını ayırdı.

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