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18.07.2019
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15 yıl sonra ‘Tarımı nasıl bitirdik?’ şurası

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

İthalata dayalı politikalar nedeniyle tarımsal üretimde ve hayvancılıkta yaşanan gerileme sürerken AKP, 15 yıl sonra ilk kez “Tarım Şurası” yapacak. Tarım İl Müdürleri’nin yanı sıra üreticilerin de dinleneceği Şura, Ekim ayında toplanacak.

Tarımsal üretimde yaşanan düşüş, hastalıklı hayvan ithalatı ve ithal tohumdan şikayet eden yerli üreticinin sorunlarının dinleneceğini bildiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tarımsal üretimi ve çiftçilerin refahını geliştirmek istiyoruz” dedi. Her kesimin görüşünün alınacağını bildiren Pakdemirli, muhalefete ise konuyla ilgili bilgi vermedi.

MECLİS’İN HABERİ YOK

AKP’nin Tarım Şû rası konusunda Meclis’e bilgi vermediğini ifade eden TBMM Tarım, Orman Ve Köyişleri Komisyonu üyesi CHP’li Ayhan Barut, “AKP’nin icraatları yaşamın tüm alanında bozulmalara neden oldu. Tarımda da son yıllarda ciddi bir geriye gidiş yaşanıyor. Bunu bir şura ile düzeltemezsiniz” dedi.

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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi milletvekillerini şura hakkında bilgilendirilmemesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Barut, “Çiftçilerin sorunu TBMM’de çözülür. Üreticilerimizin ürünleri ya tarlada kalıyor ya da dalında çürümeye terk ediliyor. Çünkü maliyeti kurtarmıyor. Gerekli destek verilmiyor. Şurada bunu kim dile getirecek?” diye konuştu.

YERLİ ÜRETİCİ DESTEKLENSİN

Tarımda yapılması gerekenin ithalattan vazgeçmek ve yerli çiftçiye verilen desteğin artırılması olduğunu bildiren Barut, “Bu işin çözümü etkili ve kararlı adım atmaktan geçer. Tarımda dışa bağlılığı bitirirlerse üretici de tüketici de kazanır. Bunları şura toplantısında dile getirmemizden korkuyorlar ve bizden gizliyorlar” ifadelerini kullandı.

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