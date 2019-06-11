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11.06.2019
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150 bin sandık görevlisi

CHP MYK, İstanbul seçimleri ve Ordu Havalimanı’nda yaşanan “VIP krizi” gündemiyle toplandı. Parti, sandık görevlisi sayısını 60 binden 150 bine çıkarmayı önüne koydu

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

İstanbul seçimleri için çalışmalarını sürdüren CHP’de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK toplantısının ana gündem maddesi, Ordu Havalimanı’nda yaşanan VIP krizi ve İstanbul seçimlerine dönük propaganda süreci oldu. CHP, 31 Mart’ta 60 bin olan sandık görevlisi sayısını 23 Haziran’da 150 bine çıkarmayı hedefliyor.

CHP Genel Merkezi’nde yapılan MYK toplantısında ilk olarak Ordu’da yaşanan VIP skandalı ele alındı. Tartışmanın yaşandığı anda Ekrem İmamoğlu’nun yanında bulunan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’dan bilgi alan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, kurmaylarından burada yaşanan durumun, “şeffaf bir biçimde” kamuoyuyla paylaşılmasını, İstanbul seçimlerine olumsuz etki etmesinin önüne geçilmesini istedi.

SEÇMENDE DEĞİŞİKLİK YOK

23 Haziran’a yönelik saha verileri de MYK’nin gündemine geldi. Genel Başkan Yardımcıları, sırasıyla çalışmaları anlattı. Milletvekilleri, parti yöneticileri, belediye başkanları ve il başkanlarının çalışmaları hakkında koordinasyon için yetkilendirilen Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Onursal Adıgüzel ve Oğuz Kaan Salıcı, parti yönetimini bilgilendirdi.

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Genel Başkan Yardımcılarının, milletvekilleri tarafından saha çalışmalarına ilişkin doldurulan formları esas alarak hazırladıkları raporda, AKP’nin son seçim hamlelerinin seçmende karşılık bulmadığı kaydedildi. Özellikle Kürt seçmene yönelik son dönemde kullanılan ılımlı söylemin Kürt nüfusun yoğun olduğu ilçelerde “mesafeli” karşılandığı belirtildi. Yöre derneklerine ve kahvehanelere yapılan ziyaretlerde, seçmenin, “31 Mart’taki tutumu sürdüreceği” sonucuna ulaşıldı.

EKONOMİ GÜNDEMİ MASADA

“Ekonomi Masası” tarafından yapılan esnaf, sendika, sivil toplum örgütü ve organize sanayi bölgelerine yönelik ziyaretler de MYK gündemine geldi. Buna göre, Ekonomi Masası üyesi parti yöneticileri, seçmenin ekonomide yaşanan kötü gidişattan ve yüksek vergi oranlarından şikayet ettiğini tespit etti. Önümüzdeki günlerde İmamoğlu’nun bu bölgeleri ziyaret edeceği ve tasarruf planlarını paylaşacağı öğrenildi.

SANDIK GÖREVLİSİ HEDEFİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise sandık kurullarının işleyişi hakkında bilgi verdi. Buna göre, 31 Mart’ta 60 bin olan sandık görevlisi sayısının 23 Haziran’da 150 bine çıkarılmasının planlandığı ifade edildi.

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