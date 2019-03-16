16.03.2019
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16 Mart Beyazıt Katliamının yıldönümü: Suçu gizlemek için her şey yapıldı

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ
Dilan Esen

Bugün 16 Mart Beyazıt Katliamı’nın yıl dönümü. 16 Mart 1978’de faşist işgal halindeki İstanbul Üniversitesi’nden toplu çıkış yapan öğrencilerin üzerine atılan bomba sonucu 7 devrimci hayatını kaybetmişti. Yıllarca süren ve sonunda zaman aşımına uğrayan 16 Mart Katliamı davasının avukatlarından Cem Alptekin ile konuştuk. Alptekin dava sürecinin zaman aşımıyla sonuçlandığını hatırlattı. Alptekin, “Devlet kendi suç örgütünün ortaya çıkartılmasını engellemek için elinden geleni yaptı, sonuçta devletin bekası bu sürecin önünü kesmek için elinden gelen gayreti gösterdi” dedi.

Devletin bekası…

“16 Mart olayı Türkiye’yi 12 Eylül’e getiren sürecin bir işaret fişeğiydi” diyen Alptekin şöyle konuştu: “Dava boyutunda yakaladığımız ipuçları ve topladığımız delillerle anlaşıldı ki bu olayın arkasında kontrgerilla örgütlenmesi var. Bu tespit süreç itibariyle önemli bir noktaya işaret ediyordu. Davayı kontrgerillanın yargılandığı bir davaya dönüştürdük. Böyle bir siyasi katliam davasında Türkiye’de ilk defa arkasındaki güç ve gizli örgütlenme deşifre edilmiş oldu. Kontrgerillanın yargılanmasının şartları oluştu. Kontrgerilla davası anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik bir eylemdir. Ardından deliller de benzeri o dönemde işlenmiş Türkiye’deki önemli siyasi cinayet ve katliamlarının dellilleri de bu dosyaya celp edildi. Olayın yargılama boyutu en az olay kadar önem kazandı. Türkiye’de ilk defa yargı önünde bir sistem eleştirisi ve hukuk devletinde olmaması gereken yapılanmanın deşifrasyonuna dönüştü. Sonuç itibariyle bu dava zaman aşımıyla düşürüldü ama ortaya çıkarttığı gerçekler şunlardı; devlet kendi suç örgütünün ortaya çıkartılmasını engellemek için elinden geleni yaptı, sonuçta devletin bekası bu sürecin önünü kesmek için elinden gelen gayreti gösterdi.”

göstermelik soruşturma

Zaman aşımı kararı çıktığında başka bir iktidarın olduğunu ifade eden Alptekin şöyle devam etti: “Onlar da böyle bir davanın zaman aşımına uğramasına tepki verdiler ve soruşturma başlattıklarını söylediler. Soruşturma göstermelik olarak başlatıldı ve bu soruşturmanın da üstü kapatıldı. Bunların hepsi devlet aklını ortaya koyan, süreklilik arz eden bir politikanın ispatı. 16 Mart davası Türkiye’de ilk defa yargı önünde devletin gizli kodlarıyla hesaplaşmanın imkanını bize sundu. Bu anlamda bu bir ilkti. Eğer istenirse yargı önünde hukukun verdiği imkanlarla dahi devletin hukuk devleti olma konusundaki iddiasının dayanaklarının zayıf olduğu, yargının verdiği imkanlarla doğru bir savunma hattıyla devletin hukuk dışılığının teşhir edilebileceğini ispatlanmış oldu.”

Katliamda ölenler anıldı

16 Mart ve Halepçe Katliamlarında hayatını kaybedenler Beyazıt’ta anıldı. Üniversite öğrencilerinin, gençlik örgütlerinin ve 78’lilerin katıldığı anma İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde gerçekleştirildi. 16 Mart Katliamı’nda hayatını kaybedenlerin anısına fakülte önüne karanfil bırakıldı. Gençlik örgütlerinin ortak gerçekleştirdiği basın açıklamasında “Bugün 41 sonra yine Beyazıt’tan bir zamanlar bizimkilerin geçtiği yollardan ve oturduğu sıralardan hakırıyoruz: Ne katliam yapan katillerinizi unuturuz ne de mücadele etmekten vazgeçeriz.” Öte yandan anmadan sonra metroya yürümek isteyenlere saldıran polis birçok kişiyi gözaltına aldı.

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