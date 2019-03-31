29.7 C
Istanbul
03.07.2019
Anasayfa GÜNCEL 16 yaşındaki çocuk, silaj makinesinde can verdi

16 yaşındaki çocuk, silaj makinesinde can verdi

Muş'ta, babasına ait çiftlikte silaj makinesine düşen Şervan Akpolat isimli çocuk, yaşamını yitirdi.

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

Muş’un Merkeze bağlı Suluca köyünde, babasına ait çiftlikteki silaj makinesine mısır atmak isteyen Şervan Akpolat’ın kazağı, makinenin koluna takıldı. Kendisini makineden kurtaramayan Akpolat, içine düşerek, can verdi.

İlginizi çekebilir:  Çocuklar savaştırılmasın

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile 112 Acil Servis ekipleri, çocuğun cansız bedenini makineden çıkardı.

Şervan Akpolat’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,113AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İYİ Parti: Tarafsız cumhurbaşkanlığı makamına ihtiyaç var

birgun.net -
İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, "Türkiye'nin tarafsız, objektif ve halkın tamamını...
Devamını Oku

Sigara ve alkole zam

birgun.net -
Sigara ve alkol ürünlerine Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) zammı geldi. Yasa...
Devamını Oku

Berat Albayrak’tan enflasyon açıklaması

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan enflasyon rakamıyla ilgili konuştu.
Devamını Oku

Reuters’a konuşan ABD’li yetkili: Yaptırımlar konusunda değişen bir şey yok

birgun.net -
İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump ile...
Devamını Oku

CHP’li vekilin çağrısıyla Çocuk Hakları Alt Komisyonu kuruldu

BİRGÜN ANKARA -
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi CHP Milletvekili İrfan Kaplan’ın, “Çocuk Hakları Komisyonu...
Devamını Oku

Devlet okullarında neden kayıt parası alınıyor?

BİRGÜN ANKARA -
CHP’li Kemal Zeybek, okul kayıtları sırasında velilerden para istendiğine dair şikayetler geldiğini...
Devamını Oku

“Gözlerim sığmıyor yüzüme küçük İskender”

birgun.net -
Çağdaş şiirin en önemli şairlerinden küçük İskender, tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını...
Devamını Oku

Araştırma Komisyonu faytona sürülen atları inceledi

birgun.net -
TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, Adalar’a giderek faytonlara sürülen atların durumunu ve atların ahırlarını...
Devamını Oku

Beşiktaş için Lewis Holtby iddiası

birgun.net -
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alman orta saha oyuncusu Lewis Holtby'yle ilgileniyor. Hamburg'la olan sözleşmesi...
Devamını Oku

‘Enflasyonu düşük göstermek için marketleri arayıp fiyatları indirttiler’

birgun.net -
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, memur...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi