16 yaşındaki çocuk, silaj makinesinde can verdi

Muş’un Merkeze bağlı Suluca köyünde, babasına ait çiftlikteki silaj makinesine mısır atmak isteyen Şervan Akpolat’ın kazağı, makinenin koluna takıldı. Kendisini makineden kurtaramayan Akpolat, içine düşerek, can verdi.

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Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile 112 Acil Servis ekipleri, çocuğun cansız bedenini makineden çıkardı.

Şervan Akpolat’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.