18.03.2019
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’17 Aralık’ davasında 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

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Takipsizlikle sonuçlanan “17 Aralık soruşturması”nda kumpas kurdukları iddiasıyla Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD’deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 10’u tutuklu, 6’sı firari 67 sanığın yargılandığı davada, 15 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada mahkeme heyeti, davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Nazmi Ardıç’ın aralarında bulunduğu 15 sanığın “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanıklar Fetullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD’deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, eski polisler Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın’ın firari olmaları nedeniyle dosyalarının ayrılmasına karar veren mahkeme, eski bakan Erdoğan Bayraktar ve oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ı dinlediklerini iddiasıyla 6 sanığın da ‘’kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi’’ suçundan dosyalarının ayrılarak, başka bir esas numarası verilerek yargılanmasına hükmetti.

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Mahkeme, bazı sanıkları da “silahlı terör örgütüne üye olma”, “özel hayatın gizliliği” ve “usulsüz dinlenme suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı.

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