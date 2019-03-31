8.5 C
Istanbul
31.03.2019
Anasayfa ÇALIŞMA YAŞAMI 17 saat çalışıp 50 lira kazanıyorlar

17 saat çalışıp 50 lira kazanıyorlar

Kaldıkları yerde çıkan yangında yaşamını yitiren 5 Afgan kâğıt işçisiyle ilgili açıklama yapan İSİG, göçmen işçilerin 50 TL için her gün çalıştıklarını söyledi. İSİG, “Ankara’da aynı koşullarda çalışan 2 bin 500 Afgan kâğıt işçisi var” dedi

birgun.net birgun.net
Ankara'da İskitler Ata Sanayi bölgesinde, metruk binada kalan kağıt toplayıcısı Afgan işçilerden 5'i yangında yaşamını yitirmişti.

Ankara’da 5 Afgan işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangının ardından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) açıklama yaptı.

Twitter hesaplarından attıkları tweetlerle konuya tepki gösteren İSİG Meclisi, “Göçmen işçiler, günlük 50 TL için, günlük 16-17 saat boyunca ve haftanın her günü çalışan, 10-15 kişi aynı yerde, elektrik, su olmadan yaşamak zorunda kalan ve ailelerine para göndermeye çalışan işçilerdi. Ankara’da aynı biçimde çalışıp barınan 2500 kadar Afgan atık toplayıcısı işçi var” dedi.

İlginizi çekebilir:  "Seçmenler oy kullandıkları sandıktaki sonuçları takip etsinler"

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki İskitler Ata Sanayi bölgesinde Afgan göçmenlerin kaldığı metruk binada önceki sabah saatlerinde yangın çıktı. Sokaklarda kâğıt, plastik toplayıcılığı yapan 5 Afgan geri dönüşüm işçisi yangın sonucu hayatını kaybetti, 11’i yaralandı. Yangının gerçekleştiği İskitler bölgesi, Afgan ve Iraklı geri dönüşüm işçilerinin yoğunlukta olduğu bir bölge olarak biliniyor. Göçmenler bu bölgedeki metruk binaları hem topladıkları atıkları depolamak hem de konaklamak için kullanıyor.

İşçilerin adı bile bilinmiyor

Konuyla ilgili açıklama yapan İSİG Meclisi, yangının hâlâ sebebinin belirlenemediğini söyledi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı “Afgan atık toplayıcısı işçiler hem atıkları istifledikleri hem de barınma amaçlı kullandıkları binada nedeni hala belirsiz olan yangın sebebiyle öldü. Göçmen işçiler, günlük 50 TL için, günlük 16-17 saat boyunca ve haftanın her günü çalışan, 10-15 kişi aynı yerde, elektrik, su olmadan yaşamak zorunda kalan ve ailelerine para göndermeye çalışan işçilerdi. İşçilerin hiçbirinin adına dahi ulaşamadık. Kentin merkezinde yer alan bu alanda işçilerin çalışma koşullarının da barınma koşullarının da yetkililerce bilinmemesi imkânsızdır. Bu koşullarda gelen ölüm göz göre göre geldi.”

Ankara’da aynı biçimde çalışıp barınan 2500 kadar Afgan atık toplayıcısının olduğunu ifade eden İSİG, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Mülteci/göçmen işçiler en kötü koşullarda, en ucuza ve güvencesiz koşullarda çalışan işçiler. Bu çalışma ve yaşama biçimi, işçilere yaşama hakkı tanımıyor, ölümü dayatıyor.”

BBC’ye konuşan görgü tanıkları, binadaki yaralılara geç müdahale edildiğini çünkü ilk yaralı kendi imkanlarıyla binadan çıkana dek itfaiye dahil, kimsenin yanan binada insan olduğundan haberi olmadığını söyledi.

- Reklam -

SON HABERLER

17 saat çalışıp 50 lira kazanıyorlar

birgun.net -
Ankara'da 5 Afgan işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangının ardından İşçi Sağlığı ve...
Devamını Oku

Cumartesi Anneleri 731. hafta: Gazeteci Babaoğlu ölüme terkedildi

birgun.net -
Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbeti ve faillerin cezalandırılması için 731. kez...
Devamını Oku

Çingene, bizzat…

Haydar Ergülen -
Havalar çeşitlenmiş, sözcükler çiçeklenmiş, gönüller yeşillenmiş, umutlar yeşermiş… İşte siz bu –miş’li...
Devamını Oku

“Drop shipping” eğitimleriyle sazan avı

Anıl Aba -
Bu aralar sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan drop shipping aslında e-ticarette kullanılan...
Devamını Oku

Polisler belgesiz oy kullanıyor, açık oy kullanımına geçildi

birgun.net -
Urfa’nın Halfeti ilçesinde oy verme işlemleri seçim hileleriyle başladı. Seçimlerden iki ay...
Devamını Oku

Sanat her şeye rağmen yapılır

Burak Abatay -
Oyuncu Nazan Kesal, Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği Yaralarım...
Devamını Oku

Oy torbaları ve seçim görevlilerini taşıyan minibüs mahsur kaldı

birgun.net -
Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Belenoluk köyü seçim bölgelerine gitmekte...
Devamını Oku

Süleyman Soylu: Herhangi bir olay intikal etmedi

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Dobruca Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Devamını Oku

Öğrenci Köyü’nde oda ücretlerine yüzde 28 zam

birgun.net -
BERKAY SAĞOL İzmir’de yerleşik Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde...
Devamını Oku

Sanatın kurmacası gerçeklik uğrunadır

birgun.net -
BİRGÜN PAZAR Devletin kültür sanat politikalarını Süreyya Karacabey...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi