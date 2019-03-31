17 saat çalışıp 50 lira kazanıyorlar

Ankara’da 5 Afgan işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangının ardından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) açıklama yaptı.

Twitter hesaplarından attıkları tweetlerle konuya tepki gösteren İSİG Meclisi, “Göçmen işçiler, günlük 50 TL için, günlük 16-17 saat boyunca ve haftanın her günü çalışan, 10-15 kişi aynı yerde, elektrik, su olmadan yaşamak zorunda kalan ve ailelerine para göndermeye çalışan işçilerdi. Ankara’da aynı biçimde çalışıp barınan 2500 kadar Afgan atık toplayıcısı işçi var” dedi.



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Ankara’nın Altındağ ilçesindeki İskitler Ata Sanayi bölgesinde Afgan göçmenlerin kaldığı metruk binada önceki sabah saatlerinde yangın çıktı. Sokaklarda kâğıt, plastik toplayıcılığı yapan 5 Afgan geri dönüşüm işçisi yangın sonucu hayatını kaybetti, 11’i yaralandı. Yangının gerçekleştiği İskitler bölgesi, Afgan ve Iraklı geri dönüşüm işçilerinin yoğunlukta olduğu bir bölge olarak biliniyor. Göçmenler bu bölgedeki metruk binaları hem topladıkları atıkları depolamak hem de konaklamak için kullanıyor.



İşçilerin adı bile bilinmiyor



Konuyla ilgili açıklama yapan İSİG Meclisi, yangının hâlâ sebebinin belirlenemediğini söyledi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı “Afgan atık toplayıcısı işçiler hem atıkları istifledikleri hem de barınma amaçlı kullandıkları binada nedeni hala belirsiz olan yangın sebebiyle öldü. Göçmen işçiler, günlük 50 TL için, günlük 16-17 saat boyunca ve haftanın her günü çalışan, 10-15 kişi aynı yerde, elektrik, su olmadan yaşamak zorunda kalan ve ailelerine para göndermeye çalışan işçilerdi. İşçilerin hiçbirinin adına dahi ulaşamadık. Kentin merkezinde yer alan bu alanda işçilerin çalışma koşullarının da barınma koşullarının da yetkililerce bilinmemesi imkânsızdır. Bu koşullarda gelen ölüm göz göre göre geldi.”



Ankara’da aynı biçimde çalışıp barınan 2500 kadar Afgan atık toplayıcısının olduğunu ifade eden İSİG, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Mülteci/göçmen işçiler en kötü koşullarda, en ucuza ve güvencesiz koşullarda çalışan işçiler. Bu çalışma ve yaşama biçimi, işçilere yaşama hakkı tanımıyor, ölümü dayatıyor.”



BBC’ye konuşan görgü tanıkları, binadaki yaralılara geç müdahale edildiğini çünkü ilk yaralı kendi imkanlarıyla binadan çıkana dek itfaiye dahil, kimsenin yanan binada insan olduğundan haberi olmadığını söyledi.