18.03.2019
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17 yaşındaki Ayten’i bıçaklayıp daha sonra boğarak öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet

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Fotoğraf: DHA

Burdur’un Ağlasun ilçesinde Ayten Keklik’i (17) önce bıçaklayıp, sonra da boğazını sıkarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Furkan Kaya (21) ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırıldı. Mahkeme heyeti sanığın cezasında indirim yapmadı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde öğrenci olan Furkan Kaya, Ağlasun’daki bir binada, kız arkadaşı Ayten Keklik’i bıçakladıktan sonra boğarak öldürdü. Daha sonra intihara kalkışan Furkan Kaya ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

‘Canavarca hisle tasarlayarak öldürmek’ suçundan hakkında dava açılan Furkan Kaya, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Ayten Keklik’in annesi Huriye Keklik ve babası Erdinç Keklik, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla katılırken, sanık Furkan Kaya ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

Duruşmada esas hakkında mütalaada, sanık Furkan Kaya’nın cinayeti tasarlayarak gerçekleştirdiği, Ayten Keklik’i eziyet çektirerek öldüğü belirtilerek, çocuğa karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirmek suretiyle kasten öldürme suçundan cezalandırılması talep edildi.

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‘ÖLDÜRMEYİ VE YAŞAMAYI BEN SEÇMEDİM’

Söz alan sanık Furkan Kaya, “Ben tasarlama yapmadım. Olanları anlattım. Öldürmeyi ve yaşamayı ben seçmedim. Kime ne yaptıysam özür dilerim, pişmanım” dedi.

‘KIZIM GERİ GELMEYECEK’

Anne Huriye Keklik, çocuğunun geri gelmeyeceğini belirterek, “Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Baba Erdinç Keklik ise “Kızımı ben ölüme göndermedim. Arkadaşıyla gezip dönecekti. Sanık benim kızımı canice öldürmüştür” diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS

Savunmalar ve ifadelerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Furkan Kaya’nın, Ayten Keklik’i tasarlayarak, eziyet çektirerek ve çocuğa karşı kasten öldürme suçunu işlediği sabit olduğundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına karar verirken, cezada herhangi bir indirim yapmadı.


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