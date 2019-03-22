22.03.2019
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17 yaşındaki çocuğa taciz suçlamasıyla yargılanan polise beraat!

İzmir'de geçen yıl açılan başka bir cinsel istismar davasının duruşmasında tanık odasında bekleyen 17 yaşındaki çocuğu taciz eden polis memuru F.D hakkında beraat kararı verildi

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İzmir’de 17 yaşındaki R.Y., geçen yıl cinsel istismara maruz bırakıldığını bildirdiği olayla ilgili açılan davanın duruşması için İzmir 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne geldi. Sanıkla yüz yüze gelmek istemeyen R.Y., tanık odasına alındı.

R.Y. burada beklerken polis memuru F.D.’nin kendisini tacizde bulunduğunu söyledi. Mahkeme bugün görülen duruşmada halen görevine devam eden sanık polis memuru F.D.’nin beraatine karar verdi.

SAVCI VE BAKANLIK AVUKATI 12 YIL HAPİS İSTEDİ

Mahkemede görev yapan A.Ş. de tanık odasındaki sesler üzerine durumu mahkeme kalemine bildirdi. Polis memuru F.D. hakkında tutanak tutulup, ‘küçük yaştaki kıza cinsel istismar’ suçlamasıyla dava açıldı.

İzmir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına tutuksuz yargılanan polis memuru F.D. ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, esasa yönelik verdiği mütalaasında, sanığın 8 ile 12 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını talep etti. Bakanlık avukatı da savcının mütalaasına katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

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Mütalaanın ardından söz alan sanık avukatı, R.Y.’nin gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu iddia ederek sanık polis F.D’nin beraatini talep etti.

Savunma hep aynı: “İftira ile karşı karşıya kaldım”

Diyabet hastası olduğunu ve yüksek dozda insülin kullandığını söyleyen polis memuru F.D. ise bu nedenle cinsel problemler yaşadığını kaydederek, “Ben meslek ve özel hayatımda bugüne kadar onur ve şerefimle yaşadım. Benim böyle bir şey yapmam mümkün değildir. Korkunç bir iftira ile karşı karşıya kaldım. Beraatimi istiyorum” dedi.

MAHKEME BERAAT VERDİ

Mahkeme heyeti, Ege Üniversitesi Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanan, sanığın ‘organik kaynaklı sertleşme bozukluğu’ olduğu ve hiçbir zaman ereksiyon olamayacağı yönündeki raporunu, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden gönderilen, R Y.’nin bipolar rahatsızlığının olduğu raporunu, göz önünde bulundurarak, halen görevine devam eden sanık polis memuru F.D.’nin beraatine karar verdi.

KaynakDHA

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