22.2 C
Istanbul
11.06.2019
Anasayfa SİYASET 17 yıl sonra bir ilk

17 yıl sonra bir ilk

Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu kozlarını televizyonda paylaşacak. 16 Haziran’da Gazeteci İsmail Küçükkaya yönetiminde gerçekleşecek program tüm televizyonlarda ortak yayımlanacak

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ
2002 seçimlerinden hemen önce, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Uğur Dündar’ın moderatörlüğünde bir araya gelmişti.

POLİTİKA SERVİSİ

Bir dönemin klasiklerinden olan siyasilerin televizyon tartışmaları AKP döneminde tarihe karışmıştı. Son program olarak tarihe geçen Uğur Dündar yönetimindeki Deniz Baykal-Tayyip Erdoğan tartışmasından bu yana 17 yıl geçti. Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım arasında yaşanacak tartışma, oy kullanacak milyonlarca seçmen için ilk olacak.

31 Mart seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu’nun yoğun çağrılarına rağmen ortak tartışmaya hayır diyen Binali Yıldırım bu kez razı oldu. Yaklaşık iki hafta önce katıldığı bir televizyon programında “sadece İstanbul’u konuşmak şartıyla” evet diyen Yıldırım’a Ekrem İmamoğlu’dan da olumlu yanıt gelince program fikri hayata geçmiş oldu. Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Mahir Ünal’ın ortak imzaları ile duyurulan programın formatı da belirlendi. Buna göre program canlı olacak. Adaylara ortak soru sorulacak ve yanıtlanması istenecek. Süreler eşit olacak. Programın bitiş süresi olmayacak, sorular bitince program da sona erecek.

İlginizi çekebilir:  Kadıköy'de AKP'lilerden CHP standına provokasyon girişimi

SON ŞANS

AKP iktidarlarıyla birlikte rafa kalkan tartışma programının yeniden başlaması kamuoyunda da geniş yankı budu. En çok tartışılan başlık ise ‘neden şimdi?’ oldu. Kamuoyu araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerde umduğunu bulamayan AKP’nin, programı son şans olarak gördüğü için devreye soktuğunu söyleyenlerin sayısı hatırı sayılır cinsten. Yandaş köşe yazarları işin başka bir boyutunu da ortaya çıkarıyor. Hem gazetelerde hem de sosyal medyada yazılıp çizilene bakılırsa bu hamle aynı zamanda işin sorumluluğunu Binali Yılıdırm’a bırakma girişimi. Kazansa da kaybetse de tek sorumlu Yıldırım olacak. Kaybedilmesi durumunda ise Erdoğan, yenilmezliğini korumuş olacak.

Neden şimdi yapıldı tartışmaları bir yana yarattığı havaya bakarak seçim sonuçlarında önemli bir etki yaratacağını söylemek mümkün.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,584AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

17 yıl sonra bir ilk

HABER MERKEZİ -
POLİTİKA SERVİSİBir dönemin klasiklerinden olan siyasilerin televizyon...
Devamını Oku

Buyurun buradan yakın!

FİKRİ SAĞLAR -
Ekrem İmamoğlu İBB’nin seçilmiş başkanıdır! Bu gerçeği değiştirmek 23 Haziran’da da mümkün...
Devamını Oku

Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

birgun.net -
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri,...
Devamını Oku

Savunma Fonu’na denetimsiz harcama

Nurcan Gökdemir -
“Modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun sağlanması” amacıyla oluşturulan...
Devamını Oku

Doktor

AYÇA SÖYLEMEZ -
Urfa Emniyeti’ndeki işkenceyi duymuşsunuzdur, 90’lı yıllardan kalma yöntemlerle en az 54 kişiye...
Devamını Oku

Erdoğan, İstanbul seçimi için miting yapmayacak

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrarlanan İstanbul seçimi için miting...
Devamını Oku

İsmail Küçükkaya’dan moderatörlük için iki şart

birgun.net -
İstanbul'un seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin adayı Binali Yıldırım arasında pazar...
Devamını Oku

Liselilere, solculara hakaret eden kitap

birgun.net -
İstanbul Ümraniye’de bulunan Erkut Soyak Anadolu Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi...
Devamını Oku

MEB, 11 bin yetenekli öğrenci arıyor

birgun.net -
Anıl VarlıMilli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye genelindeki...
Devamını Oku

‘İhtiyaç kadar’ İngilizce

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye’deki eğitim sisteminin yakıcı sorunlarından biri olan yabancı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi