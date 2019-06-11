17 yıl sonra bir ilk

POLİTİKA SERVİSİ

Bir dönemin klasiklerinden olan siyasilerin televizyon tartışmaları AKP döneminde tarihe karışmıştı. Son program olarak tarihe geçen Uğur Dündar yönetimindeki Deniz Baykal-Tayyip Erdoğan tartışmasından bu yana 17 yıl geçti. Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım arasında yaşanacak tartışma, oy kullanacak milyonlarca seçmen için ilk olacak.

31 Mart seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu’nun yoğun çağrılarına rağmen ortak tartışmaya hayır diyen Binali Yıldırım bu kez razı oldu. Yaklaşık iki hafta önce katıldığı bir televizyon programında “sadece İstanbul’u konuşmak şartıyla” evet diyen Yıldırım’a Ekrem İmamoğlu’dan da olumlu yanıt gelince program fikri hayata geçmiş oldu. Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Mahir Ünal’ın ortak imzaları ile duyurulan programın formatı da belirlendi. Buna göre program canlı olacak. Adaylara ortak soru sorulacak ve yanıtlanması istenecek. Süreler eşit olacak. Programın bitiş süresi olmayacak, sorular bitince program da sona erecek.

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SON ŞANS

AKP iktidarlarıyla birlikte rafa kalkan tartışma programının yeniden başlaması kamuoyunda da geniş yankı budu. En çok tartışılan başlık ise ‘neden şimdi?’ oldu. Kamuoyu araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerde umduğunu bulamayan AKP’nin, programı son şans olarak gördüğü için devreye soktuğunu söyleyenlerin sayısı hatırı sayılır cinsten. Yandaş köşe yazarları işin başka bir boyutunu da ortaya çıkarıyor. Hem gazetelerde hem de sosyal medyada yazılıp çizilene bakılırsa bu hamle aynı zamanda işin sorumluluğunu Binali Yılıdırm’a bırakma girişimi. Kazansa da kaybetse de tek sorumlu Yıldırım olacak. Kaybedilmesi durumunda ise Erdoğan, yenilmezliğini korumuş olacak.

Neden şimdi yapıldı tartışmaları bir yana yarattığı havaya bakarak seçim sonuçlarında önemli bir etki yaratacağını söylemek mümkün.