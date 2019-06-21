17 yıldır kullandıkları araştırmalar bu kez AKP’ye kara bir tablo sunuyor: Anketler ilk kez tek ses

POLİTİKA SERVİSİ

AKP’li 17 yıl boyunca kamuoyu araştırmaları seçim dönemlerinin en çok konuşulan konularından biri oldu. Kamuoyu araştırmalarını her zaman seçim stratejisinin bir parçası olarak kullanan AKP, 31 Mart öncesinde bundan vazgeçti. Bugünlerde de AKP’li yöneticilerin ağzından kamuoyu araştırmalarına dair tek bir söz çıkmıyor. Oldukça sık kamuoyu araştırması yaptırdığı bilinen AKP’nin geleneksel stratejisinden vazgeçmesinin sebebi, açıklanan anketlerde görülebiliyor: Şirketler neredeyse tek ses; AKP kaybediyor.

Her seçim döneminin en çok merak edilen anket KONDA’ya ait. Geleneksel biçimde her seçimden üç gün önce yaptığı araştırmayı kamuoyuna açıklayan şirket, 23 Haziran’a dair açıklamasını önceki gün yaptı. Beklenenden bir gün önce açıklamasını yapan şirkete göre kararsızlar dağıtılmadan CHP’nin Adayı Ekrem İmamoğlu’nun oyu yüzde 49, AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın ise yüzde 40,9. Kararsızlar dağıtıldığında ise tablo şöyle ortaya çıkıyor: İmamoğlu yüzde 54, Yıldırım yüzde 45.

SON ANKET AÇIKLANDI

Pazar günkü İstanbul Belediye Başkanlığı Seçimi’ne dair açıklanan son anket ise dün kamuoyuyla paylaşıldı. Metropoll’ün açıkladığı son ankete göre İstanbul seçmenin yüzde yüzde 54,5’i İmamoğlu’nun, yüzde 37,9’u ise Yıldırım’ın kazanacağını düşünüyor. İstanbul seçmenin, seçimi kimin kazanmasını istediğine dair soruya verdiği yanıtlara dair oranlar ise şöyle: Ekrem İmamoğlu yüzde 51,2, Binali Yıldırım yüzde 39,7, kararsız yüzde 9,2.

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Bunlardan daha önce açıklanan anketlerin ezici çoğunluğu da İmamoğlu’nu önde gösteriyor. Özellikle son dönemde en çok dikkat çeken açıklamaları MAK Danışmanlık sahibi Mehmet Ali Kulat yaptı. Kulat’ın açıklamalarının dikkat çekmesinin sebebi ise, AKP’ye yakınlığıyla bilinmesi. Hatta öyle ki, anketlerinden rahatsız olunan firma için AKP Genel Merkezi’nden, “Bize yakın değil” açıklaması dahi yapıldı.

SONUÇLAR AYNI YÖNDE

MAK Danışmanlık’ın 15 ve 20 Mayıs arasında yapılan anketinin sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu yüzde 50,3, Binali Yıldırım yüzde 48,2’de görünüyordu.

Optimar Araştırma Şirketi’nin 23 Haziran seçimlerine yönelik yaptığı son ankette de CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 52 ile Binali Yıldırım’ın dört puan önündeydi.

ADA Araştırma şirketinin yaptığı ankette de, kararsızların dağıtılmasıyla Binali Yıldırım yüzde 48,30 destek alırken, Ekrem İmamoğlu yüzde 50,64’lük oranla önde çıktı.

TEK ‘YILDIRIM’ DİYEN ANKET

23 Haziran’a dair AKP’yi önde gösteren tek sonuç ise ORC Araştırma’ya ait. Şirkete göre Binali Yıldırım yarışı yüzde 47 ile önde götürüyor. Ankette İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 46,7’de kaldı.

YSK KARARI FAKTÖRÜ

Anket şirketlerinin analizleri, araştırmacıların yorumlarının odaklandığı en kritik nokta da YSK kararı. Neredeyse tüm şirket ve isimlerin analizleri, oranları farklılaşsa da seçmenin büyük çoğunluğunun İmamoğlu’na haksızlık yapıldığını söylüyor. Seçmendeki bu değişim, İmamoğlu’nun 31 Mart öncesi ve YSK kararı sonrasında aldığı değerlendirilen destek oranlarında net biçimde görülebiliyor. KONDA’nın araştırmasına göre 31 Mart öncesinde kararsız seçmen dışarıda tutulduğunda İmamoğlu yüzde 39 destek alırken, 6 Mayıs’taki YSK kararı sonrasında oran yüzde 51’e kadar çıkmış.

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Erdoğan: Anketlerde manipülasyon var

Türkiye’deki uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran seçimlerine ilişkin yapılan anketlerde manipülasyon yapıldığını iddia ederek, “Asıl anket pazar günü yapılacak. Çıkacak netice bizim zaten kabulümüz olacaktır” dedi. Erdoğan, S-400’lerle ilgili de “Temmuzun ilk bölümünde gelecek” ifadelerini kullandı, “ABD’nin yaptırımlarına karşılık veririz” diye konuştu.

Erdoğan dün, Bahçelievler’de düzenlenen ‘toplu açılış’ adı altındaki seçim mitinginde de konuştu. Son hafta devreye girerek gerilimi yükselten Erdoğan, bu tavrını sürdürerek, “Bay Kemal meydanlara çıkamıyor. Genel başkanları nasıl yalan söylüyorsa adayları da yalancı” dedi, “Bu sadece vitrin süsü olarak seçilse bile belediye başkanlığı yapacak o kadar. En ufak bir yanlışta karşısına Meclis dikilecek” ifadelerini kullandı.