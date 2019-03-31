10.5 C
Istanbul
31.03.2019
Yerel Seçim Sayfası
Anasayfa GÜNCEL 18 bin 450 seçmenli okul

18 bin 450 seçmenli okul

birgun.net birgun.net

Avcılar’da 5 bin 300 öğrenciye sahip Leyla Bayram İlkokulu’na konulan 53 sandıkta 18 bin 450 seçmen büyük yoğunluk oluşturdu. Oy verme işleminin başlaması ile birlikte bu okulda büyük yoğunluk oluştu.

Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu toplam 45 bin 402 seçmene sahip Yeşilkent Mahallesi’ndeki Leyla Bayram, MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu ve Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne toplam 131 sandık yerleştirildi. Leyla Bayram ile MEV Nihat Çandarlı okullarının aynı cadde üzerinde karşılıklı olması nedeniyle hafta içinde okul nedeniyle oluşan yoğunluk bugün de seçim nedeniyle sürdü.

Oy kullanılacak sınıfların önünde saat 08.00’den itibaren kuyruk eksik olmadı. Leyla Bayram İlkokulu’nda 3’üncü kattaki 2 bin 352 numaralı sandıkta oy kullanmak için gelen 74 yaşındaki Fatma Atabey, bastonu ile basamakları tırmanırken oğlu da koluna girerek ona yardımcı oldu. Mahalledeki uzak bir noktadan 45 dakika yürüyerek oy kullanmaya gelen Fatma Atabey, “Hayırlı olsun” dedi.

İlginizi çekebilir:  Seçimler iptal edilirse yenileme 2 Haziran'da yapılacak

OKULLARIN ÖNÜNDE MUHTAR STANTLARI

Yeşilkent Mahallesi’nde bugün yapılan seçim için tam 12 aday ortaya çıkarken, bunların taraftarları okulun girişi, bahçesi ve önünden geçen caddede sıralanarak ellerindeki desteklediği adayların oy pusulasını seçmenlere vermeye çalışırken, bazıları da bu isimlere övgüler yağdırdı.

Nüfus ve seçmen yoğunluğunun fazla olduğu bölgede Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de günün ilk saatlerinden itibaren geniş önlem aldı. Okul içleri, bahçeleri ve caddede sıkı önlem alınırken, olağanüstü bir durumda araçların trafiği aksatmaması için park yasağı getirildi.

- Reklam -

SON HABERLER

18 bin 450 seçmenli okul

birgun.net -
Avcılar'da 5 bin 300 öğrenciye sahip Leyla Bayram İlkokulu’na konulan 53 sandıkta...
Devamını Oku

Denizli’de 5 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Denizli'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi....
Devamını Oku

Önceki seçimlerde AKP’ye oy veren köy sandığa gitmedi

birgun.net -
Siverek’in önceleri AKP'li olan Çağa mahallesi sakinleri, mahallelerine hizmet gelmediğini ifade ederek...
Devamını Oku

Kendisinin ve ABD’deki kızının yerine oy kullanılan kişi şikâyetçi oldu

birgun.net -
Antep'te, Mahalli İdareler Genel Seçimi için sandık başına giden İbrahim Halil Sarıkçıoğlu,...
Devamını Oku

İzmir’e Nisan’da yıldız yağacak

BİRGÜN İZMİR -
Birbirinden ünlü sanatçılar ve gruplara ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun...
Devamını Oku

Erdoğan’dan 2 Saadet Partilinin öldürülmesine ilişkin açıklama

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile...
Devamını Oku

Diyarbakır’da muhtar adayları arasında kavga: 2’si ağır 14 yaralı

birgun.net -
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar Mahallesi'nde muhtar adayları arasında çıkan kavgada 2'si...
Devamını Oku

Kadıköy ve Esenyurt’ta muhtar adayları arasında kavga: 1 yaralı, 7 gözaltı

birgun.net -
Kadıköy ve Esenyurt'ta muhtar adayları arasında kavga çıktı. Kadıköy'deki kavgada 1 kişi...
Devamını Oku

Oy kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti

birgun.net -
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Osman Büyükkaraca (82), oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı....
Devamını Oku

Gestaş’tan seçim günü sefer iptali

birgun.net -
Gökçeada ve Bozcaada’ya ulaşımı sağlayan Gestaş, Bozcaada’dan 07:15, Geyikli’den 08:00 seferlerini iptal etti....
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi