25.8 C
Istanbul
01.07.2019
Anasayfa GÜNCEL 18 bin lira maaş bağlanan Arınç tepki gösterenlere 'edepsiz' dedi

18 bin lira maaş bağlanan Arınç tepki gösterenlere ‘edepsiz’ dedi

Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirildikten sonra 18 bin lira maaş bağlanan Bülent Arınç, tepki gösterenlere 'edepsiz' dedi. Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanında olmanın 'insani ve İslamı görevi' olduğunu söyledi.

birgun.net birgun.net

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğine getirilen Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile Yıldırım Akbulut’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptıkları toplantıda maaşlarının 13 bin liradan 18 bin liraya çıkarılması kamuoyunda tepki çekmişti.

YİK üyeleri için Beştepe’de birer oda ve sekreter tahsis edildiği, şu ana kadar sadece Arınç’a verilen odanın hazırlandığı, diğer üyelerin odasının ise düzenlendiği belirtilmişti.

TEPKİ GÖSTERENLERE ‘EDEPSİZ’ DEDİ

YİK Üyesi Bülent Arınç Habertürk’te yayımlanan programda, alacağı maaşa dair eleştirilerin gündeme gelmesi üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki nitekim bazı edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar. Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar maaş alıyor seni ne ilgilendiriyor kardeşim?”

Arınç, neden Erdoğan’ın yanında yer aldığına dair soruya ise, “Bu benim hem insani bir görevimdir hem de İslami bir görevimdir. Ben onlar için kıymetli bir insanım onlar da benim için kıymetli insanlardır” yanıtını verdi.

İlginizi çekebilir:  Oy isterken LGBTi dostu olan AKP, Onur Haftası'na cephe aldı

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,070AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

18 bin lira maaş bağlanan Arınç tepki gösterenlere ‘edepsiz’ dedi

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğine getirilen Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil...
Devamını Oku

‘Suriyeli’ paylaşımlarına 5 gözaltı

Hakan Demir -
Sosyal medya üzerinden Suriyelilere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 5 kişi...
Devamını Oku

Araştırma Komisyonu faytonları inceleyecek

birgun.net -
Meclis Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, faytonlara sürülen atların durumunu incelemek üzere 3 Temmuz Çarşamba...
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Yeni fikirler İzmir’den tüm dünyaya yayılacak

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen...
Devamını Oku

ÇAYKUR ikinci sürgünde yaş çay alım kotasını düşürdü

birgun.net -
ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgünde üreticilerden dönüm başına...
Devamını Oku

Gaziemir Belediyesi’nde toplu sözleşme imzalandı

BİRGÜN İZMİR -
Gaziemir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle memur personelin...
Devamını Oku

Adana’da orman yangını

birgun.net -
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü.
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

Havva Gümüşkaya -
Libya’da alıkonulan 6 Türk denizci serbest bırakıldı
Devamını Oku

Otoyola çıkan kaplan, motosiklet kovaladı

birgun.net -
Hindistan’da ormanlık bölgeden aniden çıkan bir kaplan, otoyolda seyir halindeki motosikleti kovaladı....
Devamını Oku

Muğla Valiliği: Datça’daki yangın kısa devreden çıktı

birgun.net -
Muğla Valiliği'nce Datça'daki makilikte cumartesi günü 20 hektarlık alanın kül olduğu yangının, elektrik kablolarının kısa...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi