186 bin öğrenci birleştirilmiş sınıfta

Milli Eğitim Bakanlığı’nın birleştirilmiş sınıflarla ilgili araştırmasının sonuçları, Türkiye’deki derslik ve öğretmen sayısının yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Birleştirilmiş sınıflarla ilgili yapılan akademik çalışmaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan araştırmada, toplam 186 bin 718 öğrencinin birleştirilmiş sınıfta eğitim gördüğü belirtildi. Kırsal bölgelerdeki okullarda bulunan birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin ilköğretim çağındaki çocukların yüzde 10’unun oluşturduğu vurgulandı. Araştırmada, bu okullarda görev yapan öğretmen sayısının ise 7 bin 934 olduğu bildirildi.

Milli Eğitim Dergisi’nde yayımlanan araştırma, “Okul, öğretmen, öğretim programı, öğrenci ve veli” olmak üzere beş ayrı başlıkta toplandı. Birleştirilmiş sınıfların şehir merkezlerindeki okullara göre fiziki açıdan yetersiz olduğunu ortaya koyan araştırmada, sınıflarda araç-gereç ve teknoloji eksikliği yaşandığı ifade edildi.

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TÜKENMİŞLİK YAŞIYORLAR

Araştırmaya, birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenler de katıldı. Öğretmenler, 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıfların bir arada okuduğu dersliklerde öğrencilere yeteri kadar zaman ayıramadığından şikayet etti. Öğretmenliğin yanı sıra yöneticilik görevleri de olduğunu anlatan öğretmenler, sorumluluklarının fazla olması nedeniyle mesleki tükenmişlik yaşadıklarını söyledi.

MÜFREDAT YETİŞMİYOR

Araştırmaoa kaydedilen çarpıcı bulgulardan biri de birleştirilmiş sınıflardaki eğitim kalitesine ilişkin oldu. Birleştirilmiş sınıflarda araç-gereçlerin eksik, sınıfların kalabalık ve çevre koşullarının yetersiz olduğu belirtilerek müfredatın yetiştirilemediğine dikkat çekildi. Birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrencilerin şehirdeki öğrencilere göre daha başarısız olduğu aktarıldı. Öğretmenlerin birleştirilmiş sınıflarda bulunan eğitime muhtaç kaynaştırma öğrencilerine zaman ayıramadığı için bu öğrencilerin topluma kazandırılamadığı belirlendi.

Birleştirilmiş sınıflardaki öğrencilerin kalabalık nedeniyle dikkat dağınıklığı yaşadığı da rapora işlendi. Sınıflardaki öğrencilerin büyük bölümünün aileleriyle birlikte sürekli göç ettiği, bu nedenle okula geç başlamak zorunda kaldıkları vurgulandı.

VELİLER İLGİLENMİYOR

Rapora göre, velilerin öğretmenlerle işbirliği halinde olmaması da birleştirilmiş sınıflarda yaşanan problemlerin arasında yer aldı. Kırsal bölgedeki velilerin eğitim düzeyinin düşük olduğu, çocuklarının öğrenimine katkı sunamadıkları paylaşıldı.