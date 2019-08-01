19 Aralık Katliamı savcısına verilen hapis cezası kararı bozuldu

“Hayata Dönüş Operasyonu” adı verilen 19 Aralık Katliamı sırasında Bayrampaşa Cezaevi’nde 12 tutuklu ve hükümlünün öldürülmesine yüzlercesinin de yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmayı geciktirdiği için bir yıl hapis cezasına çarptırılan savcı Ali İhsan Demirel hakkında verilen karar bozuldu.

Cumhuriyet‘ten Seyhan Avşar‘ın haberine göre, “Hayata Dönüş Operasyonu” sırasında Bayrampaşa Cezaevi’nde 12 tutuklu ve hükümlünün ölmesine, onlarcasının yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmayı geciktirdiği için “görevi kötüye kullanmak” suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırılan savcı Ali İhsan Demirel hakkında verilen karar Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozuldu.

10 yıl boyunca dosyaya bakan ve kayda değer bir yol alamayan Demirel hakkında verilen hükmü bozan Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararında skandal ifadeler yer aldı. Kararda, Demirel’in UYAP’tan elde edilen iş durumunu gösterir listeye göre, bakması ön görülen iş miktarının çok üzerinde bir iş yükünün olduğu iddia edildi.

Soruşturmanın karmaşık, kapsamı dağınık ve belirsiz olduğunun aktarıldığı kararda, “Personel yetersizliği ve UYAP’a geçiş süreci hususları birlikte değerlendirildiğinde; sanığın görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme gösterme kastıyla hareket ettiğine ilişkin aleyhine delil elde edilememiştir” denildi. Karar oy çokluğu ile alınırken Demirel, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından yeniden yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

19-22 Aralık 2000 tarihinde ülke çapındaki 20 ayrı cezaevinde düzenlenen “Hayata Dönüş Operasyonu”nda 2’si asker 30’u tutuklu 32 kişi yaşamını yitirdi. İstanbul’da bulunan Bayrampaşa Cezaevi’nde ise 12 mahpusun ölümününe ilişkin soruşturmayı dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali İhsan Demirel yürüttü. 10 yıl boyunca soruşturmada ilerleme kaydedemeyen Demirel soruşturmayı geciktirdiği iddiasıyla yargılandı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ndeki yargılama sonunda, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 257/2. maddesi gereğince “ihmali davranışla görevi kötüye kullanmak”tan, “suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı ve failin kasta dayalı kusurunun yoğunluğu” dikkate alınarak, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcı Demirel hakkında verilen cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verildi.