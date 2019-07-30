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31.07.2019
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19 yaşında girdiği cezaevinden 43 yaşında tahliye oldu

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AYM’nin heyette askeri üye bulunduğu için DGM’deki yargılanmanın adil olmadığı ve yeniden yargılanmasına karar verdiği Sedat Görenç, örgüt suçlamasıyla 19 yaşında girdiği cezaevinden 43 yaşında tahliye oldu.

Mezopotamya Ajansı‘nın haberine göre, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) heyette askeri üye bulunduğu için Devlet Güvenlik Mahkemesi’ndeki (DGM) yargılamanın adil olmadığı ve yeniden yargılanmasına karar verdiği dosya kapsamında 24 yıllık tutuklu Abdullah Altun’dan sonra Sedat Görenç de tahliye oldu. Görenç’e, 19 Mart 1995’te DGM ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, sırasıyla Diyarbakır, Antep, Bingöl ve Çankırı cezaevlerinde kalmıştı. 

AYM’nin verdiği karardan bir yıl sonra tahliye edilen Abdullah Altun’dan sonra, Görenç yaptığı başvuru üzerine 14 ay sonra tahliye oldu. Görenç, 19 yaşında girdiği cezaevinden 43 yaşında çıktı. 

Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye olan Görenç, ailesi ve arkadaşları tarafından karşılandı. 

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