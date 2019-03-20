19 yaşındaki genç kadını otobüste taciz eden şahıs gözaltına alındı

Ankara’da 19 yaşındaki bir genç kadına otobüste tacizde bulunan kişi gözaltına alındı.

Ankara’da EGO otobüsünde tacize uğradığını söyleyen K.K. (19) adlı kızın çığlıkları üzerine şoför, aracın kapılarını kilitleyip polis çağırdı. Gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alındı.

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Olay, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. Keçiören ilçesinde oturan K.K., sabah Kızılay’a gitmek için EGO otobüsüne bindi.

Koltuklarda yer olmadığı için ayakta yolculuk yapan K.K., arkasındaki kişinin kendisine elle tacizde bulunması üzerine çığlık atıp, yardım istedi.

ŞOFÖR KAPILARI KİLİTLEDİ

Otobüs şoförü Muzaffer R., aracı kenara çekerek kapıları kilitleyip, polise haber verdi. Otobüste polisin gelmesini bekleyen K.K.’yı diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Yolcular, genç kadına tacizde bulunan, ismi açıklanmayan şüpheliye ise tepki gösterdi. Bir süre sonra gelen polis ekipleri, genç kadını teşhis edip şikayetçi olduğu şüpheliyi otobüsten indirip gözaltına aldı.



’15-20 DAKİKA BOYUNCA TACİZ ETTİ’

Polise olayı anlatan K.K., şüphelinin arkasından yaklaşıp tacizde bulunduğunu, emin olmak için bir süre beklediğini, yaklaşık 15-20 dakika tacizin devam etmesi üzerine çığlık atarak yardım istediğini söyledi.



Genç kadın ve tacizin şüphelisi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, otobüsteki güvenlik kamerası görüntülerine de incelenmek üzere el koydu.