2 bin 500 yıllık surların çevresinde konut işgali: Sinop Kalesi, ‘kale kondu’lara teslim

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan 2 bin 500 yıllık Sinop Kalesi, yapı işgaline teslim oldu. Kale surlarını temel olarak kullananlar, 1982 yılında 12 metrelik kale koruma alanı içerisine ev ve binalar inşa etti.

Surlarla iç içe, bitişik ya da hemen yanında bulunan toplam 16 evin tahliye edilip yıkılması için birçok çalışma yapıldı. Ancak, kamulaştırma maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle bir aşama kaydedilemedi.

Bu nedenle halk arasında ‘kale kondu’ olarak adlandırılan tarihi yapı işgalden bir türlü kurtulamadı. 1982 yılından önce yapılan ruhsatlı, tapulu ve bir kısmı ise kaçak olan evler, zaman içerisinde vatandaşlar tarafından yenilendi. Kale surlarıyla iç içe olan evlere bazı vatandaşlar PVC pencere, Fransız balkon yaptırıp, çanak anten yerleştirdi.

‘ÇOK ÇİRKİN, ÇOK YANLIŞ’

Karadeniz Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Ali Yılmaz, kale içerisindeki yapıların çok çirkin olduğunu belirterek kalenin bu yapılardan arındırılması gerektiğini söyledi: “Çok çirkin, çok yanlış. Tarihi eserin üstünde bu tür görüntüler olacak şey değil, kabul edilecek bir şey hiç değil. Sinop bir kale kentti. Biz turizmciler kalelerin etrafının tamamen açılmasını, Sinop’a hizmet etmesini isterken bu tür çirkin görüntüler kesinlikle kabul edilemez. Eski cezaevi, Sinop’a gelen turistin en çok ziyaret ettiği yer. Ama gidin görün yıkılmak üzere yani, birkaç yıl daha bakılmazsa göçecek, yıkılacak.”

‘BU BİR TARİH CİNAYETİDİR’

Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz da kültür varlıklarının korunmasını istediklerini belirterek, “Kalenin ‘kale kondu’ denecek bir vaziyeti var. Yapılar kalenin koruma altına alınmasından önce yapılmış. Kale duvarları yıkılarak o binalar yapılıyor, yani tam bir tarih cinayeti, gerçekten korkunç” diye konuştu.