2 bin 537 derece sıcaklığa ulaşan gezegen keşfedildi

Hubble teleskobu Dünya’ya 900 ışık yılı uzaklıkta WASP-121 sisteminde yer alan ve yıldızına çok yakın dönüş yapan büyük bir gaz kütlesi olan gezegenden yayılan ağır metalleri tespit etti.

ScienceDaily‘nin haberine göre, WASP-121b olarak adlandırılan gezegenin, Güneş’ten daha büyük ve daha parlak bir yıldızın yörüngesinde döndüğü, yıldızına tehlikeli biçimde yakın olması sebebiyle, atmosferinin üst katmanında sıcaklığın 2 bin 537 dereceye ulaştığı belirtildi.

Bu ısının, bilinen gezegen atmosferlerindeki sıcaklığın yaklaşık 10 katı olduğuna dikkat çekilirken, yıldızın, gezegenin atmosferinin üst katmanını mor ötesi ışın sağanağına tutmasının, magnezyum ve gaz halindeki demirin uzay boşluğuna yayılmasına yol açtığı kaydedildi.

Keşfin ayrıntıları ‘The Astronomical Journal’ dergisinde yayımlandı.

