2 damla kan hayat kurtarır

Menemen Belediyesi Başkanı Serday Aksoy Feniketonüri hastalığına farkındalık oluşturmak için sosyal medya hesabından açıklama yaptı
Aksoy yayınladığı videoda şöyle konuştu:
“Feniketonüri’nin farkındayız” ve Menemen Belediyesi olarak Feniketonüri diyetlerinin yanındayız. Feniketonüri tedavi edilmediğinde geri dönüşümsüz ve ilerleyici beyin hasarlarına neden olur.
Ülkemizde akraba evliliklerinin sıklıkla yapılması hem taşıyıcılığın yaygınlaşmasına hem de hasta çocuk dünyaya gelmesine neden oluyor.
Menemen Belediyesi olarak, Menemen Tarım ve Hayvancılık Kooperatifini hayata geçirdiğimizden itibaren PKU hastası ailelere ucuz fiyatta sebze ve meyve almalarını sağlamış olacağız.”