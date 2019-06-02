Menemen Belediyesi Başkanı Serday Aksoy Feniketonüri hastalığına farkındalık oluşturmak için sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Aksoy yayınladığı videoda şöyle konuştu:

“Feniketonüri’nin farkındayız” ve Menemen Belediyesi olarak Feniketonüri diyetlerinin yanındayız. Feniketonüri tedavi edilmediğinde geri dönüşümsüz ve ilerleyici beyin hasarlarına neden olur.

1 Haziran Dünya Feniketonüri Gününde 2 Damla Kan Hayat Kurtarır.



"Feniketonüri'nin farkındayız" ve Menemen Belediyesi olarak Feniketonüri diyetlerinin yanındayız. Feniketonüri tedavi edilmediğinde geri dönüşümsüz ve ilerleyici beyin hasarlarına neden olur. pic.twitter.com/RI7smq8JKG — Serdar Aksoy (@SerdarAksoyCHP) June 1, 2019

Ülkemizde akraba evliliklerinin sıklıkla yapılması hem taşıyıcılığın yaygınlaşmasına hem de hasta çocuk dünyaya gelmesine neden oluyor.

Menemen Belediyesi olarak, Menemen Tarım ve Hayvancılık Kooperatifini hayata geçirdiğimizden itibaren PKU hastası ailelere ucuz fiyatta sebze ve meyve almalarını sağlamış olacağız.”