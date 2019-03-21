20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019’da yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş dağılımını açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların, 26 Mart’ta başlayacağı bildirildi. Alımlar için belirlenen branş dağılımı da MEB’in internet sitesinden açıklandı.

Buna göre, atama yapılacak ilk 10 alan ile kontenjanları şöyle:

“Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)”

Bakanlığın duyurusu şöyle:

“Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacaktır. Başvurular Ek 1’de (Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi) belirtilen alanlarda kabul edilecektir.”