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03.04.2019
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20 kilo plastik yutan hamile balina yaşamını yitirdi

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Fotoğraf: Pixabay

İtalya’nın Sardunya Adasında hamile balina cansız olarak bulundu. Balinanın midesinden en az 20 kilo plastik atık çıktı.

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Veterinerler, kıyıya vuran 8 metrelik balinanın rahminde cansız cenine rastladı. Hayvanın midesinde de çöp torbaları, balık ağları ve diğer atıklar tespit edildi.

Uzmanlar, balinanın mide kirlenmesinden dolayı öldüğüne emin olduklarını dile getirdi.

Çevreyi tek kullanımlık plastiğe karşı koruyacak ilk ülkelerden biri olacakları sözünü veren İtalya Çevre Bakanı Sergio Costa, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Hiçbir kaygı duymadan tek kullanımlık plastik ürünler kullanıyoruz ve şimdi bunun bedelini ödüyoruz. Gerçi aslında bedelini hayvanlar ödüyor” diye yazdı.

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