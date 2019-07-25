200 liranın acıklı hikayesi Twitter’da gündem oldu

200 Türk Lirası 10 yılda yüzde 60,5 değer kaybetti. Bu süre zarfında 200 liranın değeri 79 liraya geriledi. Başka bir deyişle 2009’da piyasaya çıkıp 200 liraya alınan tüketici fiyat endeksini oluşturan mal bugün 506 liraya alabiliyor.

BirGün’ün gündeme getirdiği, bir zamanlar bozdurulamadığı için tercih edilmeyen 200 liranın 10 yıl içindeki değer kaybı sosyal medyada gündem oldu.

10 yıl önce 8,8 milyon 200 lira dolaşımdayken bugün 192 milyon 200 lira dolaşımda. 2009 yılında 200 lira ile 12,2 kg alınabilen dana eti 2019 yılına gelindiğinde sadece 4,1 kg alınabiliyor.

Twitter kullanıcıları tarafından gündem olan #200LiraİleYapılabilecekler hashtagine kullanıcılar şu paylaşımları yaptı:

#200LiraİleYapılabilecekler 30 lt mazot alınıp , 570 km yol yapılır + otoban ücretleri🤦🏼‍♂️ — Tuncay Aysan🤙🏼 (@tncyysn) July 25, 2019

#200LiraİleYapılabilecekler ben hep 50 liralık alıyorum diyenlerin gözlerindeki kıvılcımı gördüm. — emre şimşek (@1emresmsk) July 25, 2019

#200LiraİleYapılabilecekler

Bir zamanlar kimse rengini bilmez di şimdi Bi çay iç al bitti bile demek kıymetsiz Yani — orkide (@orkideorkide6) July 25, 2019

#200LiraİleYapılabilecekler bu ülkede sadece çekirdek kola yapılır — Av.Pakize DUVARCI (@avpakizeduvarci) July 25, 2019

200 ₺'lik banknotlar, 2009 yılında tedavüle çıktığında 200 ₺ ile 140 ABD Doları alıyorduk.

2019 Temmuzunda;

200 ₺ ile sadece 35 ABD Doları alabiliyoruz.

Şimdi; ekonomideki enflasyonu, büyümeyi, kalkınmayı daha iyi anladınız sanırım…#200LiraİleYapılabilecekler — Suna Varol (@SunaVarol_) July 25, 2019

Uçak bileti bile alamıyorsun ama ekonomimiz süper dünya böyle ekonomi görmedi 😀#200LiraİleYapılabilecekler — Elif Hıdımoğlu (@ELF_2608) July 25, 2019

evden dışarı çıkıp 4 adım atmak #200LiraİleYapılabilecekler — Eren (@kazakerkegi) July 25, 2019