200 liranın acıklı hikayesi Twitter’da gündem oldu

200 Türk Lirası 10 yılda yüzde 60,5 değer kaybetti. Bu süre zarfında 200 liranın değeri 79 liraya geriledi. Başka bir deyişle 2009’da piyasaya çıkıp 200 liraya alınan tüketici fiyat endeksini oluşturan mal bugün 506 liraya alabiliyor.
BirGün’ün gündeme getirdiği, bir zamanlar bozdurulamadığı için tercih edilmeyen 200 liranın 10 yıl içindeki değer kaybı sosyal medyada gündem oldu.
10 yıl önce 8,8 milyon 200 lira dolaşımdayken bugün 192 milyon 200 lira dolaşımda. 2009 yılında 200 lira ile 12,2 kg alınabilen dana eti 2019 yılına gelindiğinde sadece 4,1 kg alınabiliyor.
Twitter kullanıcıları tarafından gündem olan #200LiraİleYapılabilecekler hashtagine kullanıcılar şu paylaşımları yaptı: