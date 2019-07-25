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25.07.2019
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200 liranın acıklı hikâyesi

Biz zamanlar bozdurulamadığı için tercih edilmeyen 100 ve 200 liralar bugün neredeyse bozuk para oldu. 2009’da 200 lira ile alınabilen TÜFE sepeti bugün ancak 506 liraya alınabiliyor. 10 yıl önce kimsenin göremediği ve 8,8 milyon adet bulunan 200 liralardan bugün 192 milyon adedi dolaşımda

Ozan Gündoğdu Ozan Gündoğdu

Bir zamanların bozdurulamadığı için elde kalan 200 lirası bozuk paraya döndü. 200 Türk Lirası 10 yılda yüzde 60,5 değer kaybetti. Böylece bu süre zarfında 200 liranın değeri 79 liraya geriledi. Başka bir deyişle 2009’da piyasaya çıkıp 200 liraya alınan tüketici fiyat endeksini oluşturan mal bugün 506 liraya alabiliyor. 200 liranın 10 yıllık hikayesini derledik.

200 TL’ler 2009 yılında piyasada tüketicilere zorluk çıkaran banknot olarak biliniyordu. Bozdurulması zor olduğu için tercih görmeyen bu banknotlar Türkiye’de yaşanan enflasyon yüzünden kısa sürede değer kaybetti.

200 TL’lik banknot adedi 10 yılda 22 katına çıktı

2009 ocak ayında 1. Tertip 200 liralar 8,8 milyon adet basılmıştı. TCMB verilerine göre dolaşımda 1,77 milyar TL’lik 200 TL bulunuyordu. Zaman içinde “büyük abi” 200 TL’nin değeri düştü, miktarı da arttı. Fiyatların yükselmesiyle TCMB piyasaya daha fazla 200 TL sürdü, TCMB para bastıkça fiyatlar daha da arttı. Bugün piyasada 192,9 milyon adet 200 lira dolaşımda. Dolaşımdaki 200 liraların toplam değeri ise 38,6 milyar TL seviyesinde.

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Bugün dolaşımda 100 liranın hükmü geçerli

2009 yılında 100 liralar da bugünkü kadar çok değildi. Daha az bulunduğu için de daha kıymetliydi. TCMB verilerine göre 2009 39,9 milyon adet 100 TL bulunuyordu. Ancak 200 liranın başına gelen değer kaybı aynen 100 liranın da başına geldi. Zaman içinde piyasa büyüklüğü ve adet sayısı arttı. Bugün piyasa büyüklüğü en yüksek banknot 100 TL oldu. 2009 ocakta 39,9 milyon adet 100 liraya karşılık günümüzde 765,2 milyon adet 100 TL bulunuyor. Böylece 10 yılda 100 TL adedi 19 katına çıktı.

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200 lirayla 2009’da ne alınabiliyordu?

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