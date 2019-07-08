Dünya genelinde 2017 yılında 50 bine yakın kadın ve çocuk katledildi

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) kadın ve çocukların maruz bırakıldığı şiddete dair raporunu açıkladı.

Rapora göre 2017 yılında 50 bine yakın kadın ya da çocuk, en yakınındaki erkekler tarafından katledildi. Bu erkeklerin neredeyse tamamı aile bireylerinden oluşuyor.

Raporda ayrıca kadınların sistematik şiddet sonucu katledildiği tespitine yer verildi.

Rapora göre, aile içi şiddetin en fazla yaşandığı Asya kıtasında 2017’de 20 bin kadın ve çocuğun katledildiği ifade edildi. Bu rakam Afrika’da 19 bin, Amerika kıtasında 8 bin, Avrupa kıtasında ise 3 bin olarak açıklandı.



Rapora göre 2017 yılında dünya genelinde toplam 464 bin insan öldürüldü. 2017’de “kasten insan öldürme” suçlarından yaşamını yitirenlerin sayısının, silahlı çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısından daha yüksek olduğu vurgulandı.



BM raporunda silahlı çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 89 bin olarak açıklandı.