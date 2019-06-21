2017’de nüfusa ne oldu?

26 Şubat 2019’da CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında bir soru önergesi sormuştu.

Önergede 15 yaş üzerindeki nüfus artış hızının 2017 başında olağan dışı biçimde arttığı ve 2017 bittiğinde de aynı olağan dışı biçimde azaldığı vurgulanmıştı. Faik Öztrak aradan 4 ay geçmesine rağmen soru önergesine herhangi bir cevap verilmediğini ifade etti. Diğer yandan soru önergesinin içeriğindeki TÜİK verileri ise kuşku uyandırıcı cinsten.

Zira 2016 yılının her ayında 15 yaş üstü nüfus yıllık 800 bin küsur civarında artış gösterirken, 2017 Ocak ayından itibaren bu artış aniden 1 milyon 100 bin küsura çıkıyor ve yıl boyunca bu şekilde devam ediyor. Dahası 2017 yılı bittiğinde ise 15 yaş üzeri nüfus artış hızı bıçakla kesilmiş gibi aniden düşüyor. 2018 ocak ayı itibariyle 15 yaş üzeri nüfus artış hızı tekrar 800 bin küsura düşüyor.

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İşte 2016,2017 ve 2018’de 15 yaş üzeri yıllık nüfus artış hızları (Bin kişi)

• 2016 Ocak 891

• 2016 Şubat 888

• 2016 Mart 884

• 2016 Nisan 879

• 2016 Mayıs 874

• 2016 Haziran 868

• 2016 Temmuz 865

• 2016 Ağustos 862

• 2016 Eylül 860

• 2016 Ekim 856

• 2016 Kasım 854

• 2016 Aralık 852

• 2017 Ocak (!) 1127

• 2017 Şubat 1134

• 2017 Mart 1141

• 2017 Nisan 1151

• 2017 Mayıs 1160

• 2017 Haziran 1169

• 2017 Temmuz 1171

• 2017 Ağustos 1167

• 2017 Eylül 1162

• 2017 Ekim 1158

• 2017 Kasım 1154

• 2017 Aralık 1149

• 2018 Ocak(!) 867

• 2018 Şubat 848

• 2018 Mart 830

• 2018 Nisan 810

• 2018 Mayıs 790

• 2018 Haziran 771

• 2018 Temmuz 752

• 2018 Ağustos 731

• 2018 Eylül 712

• 2018 Ekim 693

• 2018 Kasım 673

• 2018 Aralık 653

4 aydır cevap verilmedi

Bu olağandışı durumun nedenlerini BirGün’e değerlendiren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak 4 ay önceki soru önergesinin cevaplandırılmadığının altını çizdi. Öztrak’ın değerlendirmesi şu şekilde:

“Çalışma çağındaki nüfustaki bu olağanüstülükler, istihdam ve işsizlik verilerini, dolayısıyla işsiz sayısını da doğrudan etkiliyor. Bu da işsizlik verilerinin doğruluğu ve kalitesi konusunda kuşkular uyandırıyor.

Ben bu konuda şubat ayında bir soru önergesi verdim, çalışma çağındaki nüfustaki bu dalgalanmanın sebebini sordum. Aylar geçti, hala soru önergem yanıtlanmadı. Bu sorulara makul bir açıklama getirilmemesi de Türkiye’de resmi istatistikler üzerinde kuşkuları her geçen gün daha da artıyor. TBMM’nin denetim fonksiyonunun icrası gereğince bu ve buna benzer konular tarafımca, milletvekili sıfatıyla, TBMM’nin gündemine getirilmektedir. Bu çerçevede çalışma çağındaki nüfusta yaşanan olağanüstü gelişmelere yönelik 26 Şubat 2019 tarihinde TBMM Başkanlığı aracılığıyla yönlendirdiğimiz soru önergesine henüz cevap verilmemiştir. Yine TÜİK’in fiyat derleme, iş yeri seçim yönteminde yaptığı değişiklikler ve fiyatlara idari müdahale iddialarının araştırılması amacıyla TBMM’ye 24 Nisan 2019 tarihinde bir araştırma önergesi arz edilmiştir. Bu önergenin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurul gündemine alınması beklemektedir.”