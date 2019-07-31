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2018’in mücadeledeki ağır bilançosu: Doğayı savunan 164 kişi öldürüldü

İklim krizine karşı özellikle çocukların dünya kamuoyunda seslerini yükselttiği bu dönemde, doğa için mücadele veren 164 kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Hindistan’da kömür madenini protesto eden 13 kişinin öldürülmesi ise en dikkat çeken olay oldu

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Antalya’nın Finike ilçesinde çevreci Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu çifti, 9 Mayıs 2017 tarihinde bir cinayet sonucu yaşamını yitirmişti. Maden şirketine karşı mücadele eden çifti öldüren Ali Yamuç kaldığı koğuşunda intihar etti.

Tüm dünyanın kulak kesildiği 16 yaşındaki ‘iklim krizi savaşçısı’ Greta Thunber Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilirken, 2018 yılında dünya genelinde en az 164 yaşam savunucusunun öldürüldüğü ortaya çıktı.

İngiltere merkezli Sivil Toplum Kuruluşu Global Witness 2018’de evlerini, toprak ve doğal kaynakları; madencilik, gıda ve kerestecilik şirketlerine karşı savunmak için mücadele eden en az 164 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Kuruluş, yıllık raporunda “sayısız” kişinin de şiddete maruz kaldığını ya da sindirildiğini duyurdu.

Filipinler çevre aktivistleri ve yerli topluluklar açısından en tehlikeli ülke konumunda. Ülkede geçen yıl 30 kişinin cinayete kurban gittiği kaydedildi.

Kolombiya ve Hindistan’da ise 2018 yılında sırasıyla 24 ve 23 çevreci hayatını kaybetti. Guatemala’da ise 16 toprak savunucusu cinayete kurban gitti.

Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Özel Raportörü Vicky Tauli-Corpuz “Bu dünya genelinde gördüğümüz bir olgu. Toprak ve çevre savunucuları – ki bunların kayda değer bir miktarını yerli halklar oluşturuyor – haklarını savundukları için terörist, serseri ya da suçlu ilan ediliyor” dedi. Söz konusu şiddetin bir insan hakları krizi olduğunu belirten Tauli-Corpuz gelişmenin sabit bir iklime ihtiyaç duyan herkes açısından da bir tehdit oluşturduğunu belirtti. 2018 yılında çevrecilere yönelik en büyük katliam Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde gerçekleşti. Bir kömür madeninin çevreye olumsuz etkilerini protesto eden 13 kişi gösteri sonrasında öldürüldü.

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