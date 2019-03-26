2018’in resmi işsizlik rakamları açıklandı: 3,5 milyon kişi işsiz

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ‘İşgücü İstatistikleri 2018’ verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2017’ye göre 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin oldu. İşsizlik oranı geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 11’e yükseldi. Tarım dışı işsizlik oranı ise bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak yüzde 12,9 oldu.



İşsizlik oranı geçen yıl erkeklerde yüzde 9,5, kadınlarda yüzde 13,9 olarak hesaplandı. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,5 puanlık azalışla yüzde 20,3 olurken, 15-64 yaş grubunda oran 0,1 puanlık artışla yüzde 11,2 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı 549 bin artarak 28 milyon 738 bin kişiye, istihdam oranı da 0,3 puan artışla yüzde 47,4’e yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda yüzde 29,4 olarak belirlendi.



Tarımda çalışan sayısı azaldı



Tarım sektöründe çalışan sayısı 167 bin azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 717 bin arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,4’ü tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 6,9’u inşaat, yüzde 54,9’u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8, sanayi sektörünün payı 0,5 puan artarken, tarım sektörünün payı 1 puan, inşaat sektörünün payı ise 0,5 puan azaldı.



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İşgücü geçen yıl 32 milyon 274 bin, işgücüne katılım oranı yüzde 55,3 oldu. İşgücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 72,7, kadınlarda ise yüzde 34,4 olarak gerçekleşti.



En yüksek işsizlik Güneydoğu’da



Türkiye’de geçen yıl işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 18,1 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük bölge yüzde 6,2 ile Doğu Karadeniz olarak belirlendi. İşsizlik oranının en yüksek bölge yüzde 25 ile ‘Mardin, Batman, Şırnak, Siirt’ olurken, en düşük olduğu bölge ise yüzde 5,1 ile ‘Kastamonu, Çankırı, Sinop’ olarak kayıtlara geçti. En yüksek istihdam oranı yüzde 55,3 ile ‘Tekirdağ, Edirne, Kırklareli’ bölgesinde kaydedildi.



Eğitim durumuna göre işsizlik

Türkiye’de okuma yazma bilmeyenler arasındaki işsizlik oranı yüzde 5,8 olarak kaydedildi. Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenlerin işsizlik oranı yüzde 11,5, ilkokul mezunlarının yüzde 8,5, ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek okullarından mezun olanların yüzde 12,3, genel lise mezunlarının yüzde 13,1, meslek lisesi mezunlarının yüzde 11,4, yüksekokul ve fakülte mezunlarının işsizlik oranı ise yüzde 12,4 olarak belirlendi.

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Bakan Selçuk’un ‘0,3’ mutluluğu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yüzde 11 olarak açıklanan 2018 yılı işsizlik rakamlarıyla ilgili olarak “Biliyorsunuz, yeni ekonomi programımızda 2018 yılı için işsizlik oranı tahminimiz yüzde 11,3 idi. Dolayısıyla da tahminimizin altında gerçekleşti” dedi.