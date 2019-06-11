2019 Kadınlar Dünya Kupası: Erkeklere verilen para kadınların 10 katından fazlası

Dünyada kadın futbolu giderek daha tanınır hâle geliyor. FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası’nı dünyada bir milyara yakın kişinin izlemesi bekleniyor.

BBC’nin haberine göre, kadın futbolcular, aldıkları maaşlar ve para ödülünün erkeklere oranla ne kadar farklı olduğunu giderek daha fazla sorguluyor.

Fransa’da ödülü kazanan takımın 2015’te yapılan bir önceki turnuvanın iki katı, yani 4 milyon dolar alması bekleniyor. Diğer takımlara verilen para ödülleri 750 bin dolardan başlıyor ve takımların ne kadar ilerlediklerine göre değişiyor. FIFA, kadınlar kupasında yarışan takımlara toplamda 30 milyon dolar ödül veriyor.

Geçen yıl erkeklerin top koşturduğu Dünya Kupası’nda ise, para ödülü bunun 10 katından fazlası olan 400 milyon dolardı. Her kadın takımına ödüle ek olarak hazırlık maliyetleri ve tazminatlar da dahil olmak üzere 800 bin dolardan biraz fazlası verilirken, erkek takımlarının her biri 1,5 milyon dolar aldı.

Erkek ve kadın takımlar arasındaki bu fark genelde iki organizasyonun gelirleri arasındaki fark ile ilişkilendirilse de FIFA yetkilileri Kadın Dünya Kupası’nın diğer kupalardan ayrıştırılamayacağını çünkü genelde hakların paket olarak satın alındığını söylüyor.

