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31.07.2019
Anasayfa ÇALIŞMA YAŞAMI 2019 temmuz ayı iş kolu istatistikleri açıklandı: İşçilerin sendikalaşma oranı yüzde 13,7

2019 temmuz ayı iş kolu istatistikleri açıklandı: İşçilerin sendikalaşma oranı yüzde 13,7

Türkiye genelindeki toplam 13 milyon 764 bin 63 işçiden 1 milyon 894 bin 170'inin bir sendikaya üyeliği bulunuyor.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan, “6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2019 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Türkiye genelindeki toplam 13 milyon 764 bin 63 işçiden 1 milyon 894 bin 170’inin bir sendikaya üyeliği bulunuyor.

2019’un temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelindeki toplam 13 milyon 764 bin 63 işçiden 1 milyon 894 bin 170’inin bir sendikaya üyeliği bulunurken, sendikalaşma oranı yüzde 13,7 olarak belirlendi.

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En fazla üyeye sahip konfederasyon 1 milyon 12 bin 277 işçi ile Türk-İş oldu. Bu konfederasyonu 674 bin 404 işçiyle Hak-İş, 178 bin 691 işçiyle DİSK takip etti.

En fazla üyeye sahip sendika ise 310 bin 711 işçiyle Hizmet-İş oldu. Hizmet-İş’i 202 bin 572 işçiyle Türk Metal Sendikası, 95 bin 480 işçiyle Genel-İş, 95 bin 42 işçiyle Belediye-İş ve 70 bin 12 işçiyle Tez-Koop-İş izledi.

2019 Ocak istatistiklerine göre, Türkiye genelindeki toplam 13 milyon 411 bin 983 işçiden 1 milyon 859 bin 38’inin sendikaya üyeliği bulunurken, sendikalaşma oranı yüzde 13,8 düzeyindeydi. 

Kaynak:AA

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