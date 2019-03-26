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26.03.2019
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2019 Ümit Kaftancıoğlu Ödülü Metin Turan’a verildi

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11 Nisan 1980’de görev yaptığı TRT İstanbul Radyosu’na gitmek için çıktığı evinin önünde öldürülen TRT İstanbul Radyosu prodüktörü, gazeteci yazar Ümit Kaftancıoğlu adına Yalın Ses Yayınları tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen öykü yarışması sonuçlandı.

Adnan Özyalçıner, Osman Şahin, Mehmet Güler, Öner Yağcı, Zeynep Aliye, Feyza Akbulut Öner, Hakan Cucunel ve Öztürk Tatar’dan oluşan seçici kurulun yaklaşık 3 aylık okumaları sonucunda dereceye giren ilk 10 öykü belirlendi.

2019 Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması’nde birincilik ödülü ‘Öbürkü’ adlı öyküsü ile Metin Turan’a verildi. İkincilik ödülü ‘Yel Koğan’ adlı öyküsü ile Uğur Deveci’ye verilirken üçüncülük ödülüne ‘Yaz Kızım’ adlı öyküsü ile Metin Çengel layık görüldü.

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Yarışmada verilen mansiyon ödülleride ise ‘Kara Koyun’ adlı öyküsü ile İdris Erdoğdu, ‘Kendi Acısına Katlanamayan Aşkın Gölgesi’ adlı öyküsü ile Sencer Başat, ‘Gölün Suyu’ adlı öyküsü ile Ayten Çelebi, ‘Galeride’ adlı öyküsü ile Ayten Özkan, ‘İmamın Erikleri’ adlı öyküsü ile Onur Akbaba, ‘Bir Mendil Niye Kanar’ adlı öyküsü ile Baran Arslan, ‘Kümes’ adlı öykü ile Aslıhan Kocabal dereceye girdi.

2019 Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri ve Anma Etkinliği 13 Nisan 2019 Cumartesi günü saat: 19.00’da Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılacak.

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