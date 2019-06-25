2019’da pop düşünmek: Ceren Gündoğdu

Bir müzik dinleyicisi pop müzikten ne bekler? Kaliteli vakit mi yoksa düşünce dünyamıza sunulan bir şeyler mi vaat eder? Bence her ikisi de. Ayıla bayıla anlattığımız 90’ların o güzel, samimi yanı da oydu.

Sertab Erener’in “Lâ’l” albümü de o dönemden bir albümdü. Sibel Alaş’ın “Adam” albümü de öyle. 2000’lerin sonunda pop müzik adına çok az iyi örnekle karşılaştık. Pist, Serdar Ortaç, Demet Akalın gibilere kaldı. Sonrası malum, hepimiz müziğin sesini kıstık.

Şimdilerde ise biraz durum farklı. Neyse ki müziği son ses açabileceğimiz pop isimler var artık. Bunlardan birisi de Ceren Gündoğdu. Gündoğdu, bir süredir uzaktan uzaktan takip ettiğim bir isim. Ardı ardına gelen Tepetaklak, Kardan Adam ve Ani teklileri ardından geçen ay Ben Hep Seni Sevdim’i yayımladı. Büyüleyici sesi bize geçtiğimiz 10 yılın pop müziğinden çok daha fazlasını vaat ediyor. Söz ve müzikleri Gündoğdu’ya ait olan şarkıların mastering’leri ise Steve Corrao tarafından yapılmış. Kendisinden sadece ‘pop’ olarak bahsetmek kısmen haksızlık bile olabilir. Gündoğdu, YouTube kanalından birçok cover’ını da yayımlamış durumda.

Çok bildiğimiz şarkılara getirdiği yenilikçi dokunuşlar da bambaşka bir havaya sokuyor insanı. Tek sorun sanırım kliplerde Gündoğdu’nun hep uzaklara uzaklara bakması, hep dert, hep keder. Azıcık renk yahu! Belki Gündoğdu’nun sesinden ‘Kardanadam’ gibi daha ‘chill’ ve renkli şarkılar dinlemek de keyifli olabilir. Merakla yeni işleri bekliyorum.