2019’un en iyi astronomi fotoğrafları

Gum (Sakız) Nebulası: 12 bin yıl önce gerçekleşen Vela Süpernovası’ndan geriye kalan Gum Nebulası. Kırmızı hidrojen ve iyonlaşmış hidrojenden oluşuyor.
Orion: Dokuz fotoğraftan oluşan bu mozaik, Orion ve At Başı gibi birkaç ünlü bulutsuyu betimliyor.
Mordor’un kalbi: Aynı zamanda Helix Nebulası adıyla da bilinen ve Güneş benzeri bir yıldızın ölümü sonrası gaz ve tozdan oluşan bir tablo.
Koşan Adam Nebulası: Dünya’dan yaklaşık 1500 ışık yılı uzaklıkta bulunan Orion takımyıldızında yer alan nebula. Uzayda ilerleyen bir insanı andırdığı için bu isimle anılıyor.
Heykeltraş galaksisi: Bizden tam 11 milyon ışık yılı uzakta yer alan galaksinin görüntüsü.
At Başı ve Alev Nebulası: Küçük pembe filamentler mavi yansıma bulutsuya karşı güzel bir tezat oluşturuyor. Fotoğrafçı bu küçük filamentleri, gece gökyüzünün bu muhteşem bölgesinin üstüne vişne gibi düşünerek toz ve gaz girdaplarını yakaladı.
Yüzüklerin Efendisi ve mahkemesi: Göz alıcı halkalarıyla Güneş Sistemi’nin en nadide gezegenlerinden biri olan Satürn’ün muhteşem görüntüsü.
Sessiz Bahar Güneşi: Tek bir aktif bölge (2706) tarafından rahatsız edilmiş, sarkık bir kromosfer gösteren, güneş ışığının minimumda olduğu tam diskli bir güneş enerjisinin portresi. Kromosferin ve özelliklerinin tonalitesi, orijinal siyah beyaz verilerden renklendirilen bu görüntüde tersine çevrildi.
Albany’de Samanyolu: Eylül ve ekim aylarında Samanyolu dünyaya en iyi görüntüsünü sunar. Bu fırsat bilen fotoğrafçılardan biri olağanüstü bir işe imza atmış.