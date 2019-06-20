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20.06.2019
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2019’un en iyi astronomi fotoğrafları

Bavyera dağlarının üstündeki Samanyolu Galaksisi, Avustralya’nın Tasmanya eyaletindeki aurora patlaması, Mordor’un kalbi ve diğerleri… 2019 Yılının Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasında kısa liste belli oldu. 11’incisi düzenlenen yarışma bu sene rekor katılıma sahne olacak. Profesyonel ve amatör toplam 4 bin 600 fotoğrafçının yer alacağı yarışmanın kazananı 12 Eylül’de açıklanacak ve kısa listede yer alan fotoğraflar 13 Eylül’de Londra Greenwich’te bulunan Ulusal Denizcilik Müzesi’nde sergilenecek. Kısa listede yer alan fotoğraflardan bazıları:

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Fotoğraf: Eddie Trimarchi /National Maritime Museum

Gum (Sakız) Nebulası: 12 bin yıl önce gerçekleşen Vela Süpernovası’ndan geriye kalan Gum Nebulası. Kırmızı hidrojen ve iyonlaşmış hidrojenden oluşuyor.

Fotoğraf: Raul Villaverde /Royal Observatory Greenwich

Orion: Dokuz fotoğraftan oluşan bu mozaik, Orion ve At Başı gibi birkaç ünlü bulutsuyu betimliyor.

Fotoğraf: Andrew Campbell /National Maritime Museum

Mordor’un kalbi: Aynı zamanda Helix Nebulası adıyla da bilinen ve Güneş benzeri bir yıldızın ölümü sonrası gaz ve tozdan oluşan bir tablo.

Fotoğraf: Steven Mohr /National Maritime Museum

Koşan Adam Nebulası: Dünya’dan yaklaşık 1500 ışık yılı uzaklıkta bulunan Orion takımyıldızında yer alan nebula. Uzayda ilerleyen bir insanı andırdığı için bu isimle anılıyor.

Fotoğraf: Bernard Miller, Martin Pugh /National Maritime Museum

Heykeltraş galaksisi: Bizden tam 11 milyon ışık yılı uzakta yer alan galaksinin görüntüsü.

Fotoğraf: Péter Feltóti /National Maritime Museum

At Başı ve Alev Nebulası: Küçük pembe filamentler mavi yansıma bulutsuya karşı güzel bir tezat oluşturuyor. Fotoğrafçı bu küçük filamentleri, gece gökyüzünün bu muhteşem bölgesinin üstüne vişne gibi düşünerek toz ve gaz girdaplarını yakaladı.

Fotoğraf: Jordi Delpeix Burrell /National Maritime Museum

Yüzüklerin Efendisi ve mahkemesi: Göz alıcı halkalarıyla Güneş Sistemi’nin en nadide gezegenlerinden biri olan Satürn’ün muhteşem görüntüsü.

Fotoğraf: Alan Friedman /National Maritime Museum

Sessiz Bahar Güneşi: Tek bir aktif bölge (2706) tarafından rahatsız edilmiş, sarkık bir kromosfer gösteren, güneş ışığının minimumda olduğu tam diskli bir güneş enerjisinin portresi. Kromosferin ve özelliklerinin tonalitesi, orijinal siyah beyaz verilerden renklendirilen bu görüntüde tersine çevrildi.

Fotoğraf: Bai Yifan /National Maritime Museum

Albany’de Samanyolu: Eylül ve ekim aylarında Samanyolu dünyaya en iyi görüntüsünü sunar. Bu fırsat bilen fotoğrafçılardan biri olağanüstü bir işe imza atmış.

Kaynak:The Guardian

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