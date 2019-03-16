16.03.2019
Anasayfa EKONOMİ

2019’un gündemi işsizlik olacak

TÜİK aralık ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre kasımda 12,3 olan işsizlik oranı aralıkta 13,5’e yükseldi. İşsiz sayısı ise 4 milyon 302 bini buldu. Üstelik işsizlik çemberi büyüyor. İşsizlik yaratan resesyonun ise daha ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor

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Türkiye’de aralık ayı itibariyle; 15 yaş üzerinde 60 milyon 948 bin kişi bulunuyor. Bu kişilerin 31 milyon 957 bini işgücünü oluşturuyor. Buna göre Aralık ayında işgücüne katılım oranı yüzde 52,4 oldu. Bu durumda 15 yaş üzerindeki nüfusun büyük bir kısmı çalışma arzusunda değil. TÜİK bu kişileri işsiz saymıyor. Bunun sebeplerini de inceleyen TÜİK, bu nüfusun gerekçelerini şu şekilde sıralıyor.

  • İş bulma ümidi olmayanlar: 598 bin kişi
  • Mevsimlik çalışanlar: 142 bin kişi
  • Ev işleriyle meşgul: 11 milyon 312 bin kişi
  • Eğitim/öğretim: 4 milyon 565 bin kişi
  • Emekli olduğu için çalışmayan: 4 milyon 836 bin kişi
  • Çalışamaz halde: 3 milyon 887 bin kişi
  • Diğer: 3 milyon 650 bin kişi

İşsizlik oranı yüzde 13,5 oldu

Bu haliyle Türkiye’de aralık ayı itibariyle 4 milyon 302 bin işsiz bulunuyor. Bu sayı 31 milyon 957 bin kişiden oluşan işgücüne bölündüğünde işsizlik oranı bulunuyor. Böylece aralık ayı işsizlik oranı yüzde 13,5 oldu. Öte yandan kasım ayı işsizlik oranı ise yüzde 12,3’tü. Böylece işsizlik oranı aralık ayında sert şekilde yükseldi.

İşgücü artıyor, istihdam azalıyor

Türkiye’de artan nüfus ile birlikte her geçen gün 15 yaş üzeri nüfus artış gösteriyor. Buna karşılık çalışan sayısı ise azalıyor. 2017 Aralık ayından bugüne işgücü yaklaşık 400 bin kişi arttı. Ancak istihdam edilenlerin sayısı son 1 yılda 633 bin kişi azalarak 27 milyon 655 bin kişiye indi.

İstihdam oranı yüzde 50’nin altına indi

Türkiye ekonomisi istihdam yaratma kapasitesini kaybediyor. 15-64 yaş arası aktif nüfusun istihdam oranı 2017 aralık ayında yüzde 51,4 iken geçtiğimiz aralık ayında bu oran yüzde 49,9’a geriledi. Öte yandan kadınlarda istihdam oranı yüzde 31,9 iken, erkeklerde istihdam oranı ise yüzde 67,8 olarak gerçekleşti.

Kadınlarda işsizlik oranı daha yüksek

Türkiye’de 15 yaşın üzerinde 30 milyon 827 bin kadın bulunuyor. Ancak bunların yalnızca 10 milyon 371 bini çalışmaya hazır bulunuyor. Öte yandan çalışmaya hazır kadınların 1 milyon 597 bini işsiz. Böylece kadın işsizlik oranı yüzde 15,4 oldu. Erkeklerde ise işsizlik oranı yüzde 12,5 olarak gerçekleşti.

100 çalışanın 33,4’ü kayıt dışı çalışıyor

Kayıt dışı istihdam referans döneminde yaptığı işten dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanlardır. Aralık 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı yüzde 33,4 olarak gerçekleşti.

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