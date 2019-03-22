22.03.2019
Anasayfa MEDYA 22. Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini kazananlar belli oldu

22. Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini kazananlar belli oldu

birgun.net birgun.net

Evrensel Muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan bir habercilik konusunda özendirmek amacıyla ilki 1998 yılında verilen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nin bu yıl düzenlen 22’ncisinde kazananlar belli oldu.

BirGün gazetesi muhabiri Uğur Şahin de ‘Baba-kızı birbirine düşürdüler’ başlıklı haberiyle Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.

YAZILI HABER: ZİNDAŞTİ BOMBASI

Bu yılki yarışmada Yazılı Haber Ödülü’nü, Cumhuriyet gazetesinde 5 Mart 2019 günü manşetten yayımlanan ‘Zindaşti bombası’ haberiyle Zehra Özdilek kazandı. Haberde, eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu ile İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin birlikte yemek yerken fotoğrafına yer veriliyor.

GÖRÜNTÜLÜ HABER: CUMARTESİ ANNELERİ HABERİ

Yarışmada Görüntülü Haber Ödülü’nü ise Sevgi Şahin ve Mustafa Soybaş’ın Fox TV’de yayımlanan ve Cumartesi Anneleri’nin 700. haftasında düzenlenen eylem sırasındaki polis müdahalesini konu alan haberi kazandı.

FOTOĞRAF ÖDÜLÜ: CUMARTESİ ANNELERİ VE GAZETECİLER

Artı Gerçek internet sitesinden Rıfat Doğan’ın, ‘Cumartesi anneleri ve gazeteciler’ başlıklı fotoğrafı ise bu yılki fotoğraf ödülünü kazandı.

YEREL GAZETECİLİK: RİZE NABIZ

Yerel Gazetecilik Ödülü’nün bu yılki sahibi ise ‘Princess casinoda öldürülen Özbek kadının 1 Lari değeri yok mu?’ başlıklı haberiyle Rize Nabız Gazetesi’nden Gençağa Karafazlı oldu.

İKİ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Bu yılki yarışmada yazılı ve görüntülü haber ile fotoğraf ve yerel gazetecilik ödüllerine ek olarak, iki jüri özel ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

Artı TV’den Fatma Yörür ve Özgür Söylemez, mega proje 3. havalimanında çalışma koşulları nedeniyle isyan ederek iş bırakan işçilerle, şantiyede görüşerek yaptıkları haberle, Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü.

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davalarında gelinen noktaya çarpıcı bir örnek oluşturan Uğur Şahin’in Birgün gazetesinde manşetten yayınlanan ‘Baba-kızı birbirine düşürdüler’ başlıklı haberi de Jüri Özel Ödülü kazandı. Haberde, babanın kızından, kızın da babasından ‘Cumhurbaşkanını hakaret’ suçunu işlediğini öne sürerek şikayetçi olmaları konu ediliyor.

Kazananlara ödülleri Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek törenle verilecek.

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