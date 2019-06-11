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11.06.2019
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23 Haziran Erdoğan’ı koruma seçimi: Yenilirse Yıldırım yenilsin

AKP, bir yerel seçimin ötesine geçen 23 Haziran için İstanbul’a etkili isimlerle kamp kurarken olası yenilgiden korumak için Erdoğan’ı sahaya çıkarmayacak: Yenilirse Yıldırım yenilsin

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POLİTİKA SERVİSİ

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım’ın yarışacağı İstanbul seçimleri için AKP’li bazı bakan ve isimler kente kamp kurarken Erdoğan’la ilgili planlamada geri adım atıldı.

YSK’ye iptal ettirilen seçim ardından 39 ilçede miting yapacağı belirtilen Erdoğan’ın sahaya çıkması beklenmiyor. AKP, seçimi “Erdoğan’ın kaybetmesi”ni istemiyor.

İDDİALAR YALANLANMADI

Erdoğan’ın bayramdan sonra İstanbul’un 39 ilçesinde miting yapacağı bilgisi, Erdoğan’ın 7 Mayıs’ta Binali Yıldırım’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve bazı parti kurmaylarının katıldığı dar toplantı ardından haberlere konu olmuştu. AKP de bu konuda herhangi bir yalanlama yapmadı.

3 Haziran’da yandaş Türkiye gazetesinde yayımlanan ve tüm yandaş medya organlarının da okurlarına geçtiği habere göre ise Erdoğan bu programına bayramdan sonra başlayacaktı. AKP, bu ikinci haber ardından da konuya dair herhangi bir yalanlama açıklaması yapmadı.

KÖŞELERİNDE YAZDILAR

Dün köşelerinde İstanbul seçimlerini yazan iki yandaş yazar ise Erdoğan’ın sahada olmayacağını kaydetti. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahaya inmesi düşünülmüyormuş” demekle yetindi. Bu kararın nedeni ise Yeni Şafak gazetesinden Mehmet Acet’in yazısında. Acet, AKP’de önde gelen isimlerden biriyle yaptığı konuşmayı aktararak, söz konusu ismin, “Hareket noktamız şu şekilde: Bu seçimi kazanırsa Binali Bey kazanacak. Kaybederse yine o kaybedecek” dediğini söyledi. Acet, şöyle devam etti: “Bu kararın arka planına tekabül eden çıkış noktasını, yine aynı ismin sözleri üzerinden aktaralım: ‘CHP, İstanbul seçimlerini Cumhurbaşkanımız ile bir yarışa dönüştürmeye çalışıyor. Tayyip Erdoğan’a kaybettirme üzerine bir strateji izliyorlar. Buna izin vermeyeceğiz.’”

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Bahçeli ‘mitili’ atamadı

YSK’nin iptal kararı sonrasında “Mitili (yorganı) İstanbul’a atacağım” gibi iddialı bir söylemde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin iftarı için bir kez kente gelmesi dışında henüz İstanbul’a ayak bile basmadı AKP Kürt seçmenin gönlünü kazanmaya çalışırken Bahçeli, Kürt seçmende tepki yaratmaması için perde arkasında tutuluyor.

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