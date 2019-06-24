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25.06.2019
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23 Haziran için en yakın ve en uzak sonuçları veren anket şirketleri

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İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı seçimlerde sandıktan çıkan sonuçları doğru olarak ön gören iki şirket KONDA ve Aksoy Araştırma oldu.

Seçimin kaybedeni ise, Binali Yıldırım’ın kazanacağını öngören tek araştırma şirketi olan ORC Araştırma oldu.

31 Mart’ta yapılan fakat YSK kararıyla yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri geride kaldı. Seçimi oyların yüzde 54’ünü alan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ise yüzde 45’de kaldı.

Anket şirketlerinin büyük bir çoğunluğu seçimi Ekrem İmamoğlu’nun kazanacağını ön görürken, KONDA Araştırma ve Danışma sonuçları bire bir bildi.

KONDA’nın 15-16 Haziran tarihlerinde 157 mahallede 3 bin 498 kişiyle yaptığı yüz yüze görüşmelerle elde ettiği veriler sonucunda hazırlanan raporda İmamoğlu’nun yüzde 54, Yıldırım’ın ise yüzde 45 oy alacağı tahmin edilmişti.

Aksoy araştırma da seçim sonuçlarını doğru bilen şirketlerden. Aksoy Araştırma seçim öncesi “Kararsızlar seçmen eğilimlerine göre dağıtıldığında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Sn. Ekrem İmamoğlu %54.5, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı Sn. Binali Yıldırım %44.5 ve diğer adayların toplamı ise %1’dir,” sonucunu paylaşmıştı.

Avrasya Araştırma ise 17-20 Haziran tarihlerinde 960 kişiyle yaptığı araştırmada İmamoğlu’nun yüzde 53, Yıldırım’ın ise yüzde 46.3 oy alacağı tahmininde bulunarak sonuçlara en yakın tahmini yapan ikinci şirket oldu.

23 Haziran İstanbul seçimlerinin kaybedeni ise ORC Araştırma oldu. ORC araştırma 12-14 Haziran’da 6 bin 580 kişiyle yaptığı araştırmada Yıldırım 48.3 oy alacağını ve seçimi 0.5 puan farkla kazanacağı tahmininde bulunmuştu.

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