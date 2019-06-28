27.9 C
Istanbul
28.06.2019
Anasayfa GÜNCEL 23 Haziran zaferi, Adana'da mangal partisi ile kutlandı

23 Haziran zaferi, Adana’da mangal partisi ile kutlandı

birgun.net birgun.net

23 Haziran seçimlerinde Adana’da mangalların yanmayacağını belirterek, “Seçimden sonra gelecek İstanbullu seçmenlere mangalı ellerimle yakacağım” diyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin sözünü tuttu. Başkan Çetin, Çukurova Belediyesi Mangalpark’ta mangalın başına geçti, kendi elleriyle İstanbul’da oy kullanan yurttaşlara kebap ikram etti.

Yenilenen İstanbul seçimleri öncesi İstanbullu seçmene mangal partisi sözü veren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kebapları kendi elleriyle pişirdi ve vatandaşlara ikram etti. Çukurova Belediyesi’nin Belediyeevleri Mahallesi’nde bulunan Mangalpark’taki etkinliğe CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve İstanbul’da oy kullanan seçmenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sözcü‘de yer alan habere göre, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Her şey çok güzel olacak demiştik ve çok güzel oldu” ifadesini kullandı. İstanbul seçiminin haksız bir şekilde tekrarlanması yönünde karar alınmasının ardından “İstanbul seçmenine çağrıda bulunmuş ve 23 Haziran’da Adana’ya gelmeyin. Seçimin ardından gelirseniz size kendi ellerimle kebap yapacağımın sözünü vermiştim. Bugün bunun için buradayız. Mangal bahane zafer şahane” şeklinde konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı adaylarının Adana başta olmak üzere büyük başarı elde ettiğini hatırlatan Başkan Soner Çetin, daha sonra İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun hakkının gasp edildiğini vurguladı. Başkan Çetin, “Ancak 23 Haziran’da halk bu haksızlığa öyle bir cevap verdi ki haksızlığı yapanlar yaptıklarına pişman oldular” ifadesini kullandı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,999AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

23 Haziran zaferi, Adana’da mangal partisi ile kutlandı

birgun.net -
23 Haziran seçimlerinde Adana’da mangalların yanmayacağını belirterek, “Seçimden sonra gelecek İstanbullu...
Devamını Oku

Yandaş medya: Türkiye Atina’yı vurabilir

birgun.net -
Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden Doğu Akdeniz gerginliği üzerine haberler yapan...
Devamını Oku

Milan’a Avrupa’dan men cezası

birgun.net -
CAS, Milan'ın UEFA'nın vermiş olduğu Avrupa Kupaları'ndan men cezasına yaptığı itiraz başvurusunu...
Devamını Oku

İstanbul’da organize taksi dolandırıcılığı: 19 gözaltı

birgun.net -
Sultanahmet, Eminönü ve Taksim Meydanı gibi önemli turistik bölgelerde, taksilerine binen yabancı...
Devamını Oku

ABD konsolosluk çalışanı Topuz’un tutukluluğuna devam kararı verildi

birgun.net -
Casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi MetinTopuz'un, yurt dışına çıktığı belirtilen...
Devamını Oku

HDP’li Paylan’dan Soylu’ya: Patrik Kaymakamı seçim tarihine müdahalenizin gerekçesi nedir?

birgun.net -
HDP’li Garo Paylan, ‘Patriklik Kaymakamı’ seçiminin İstanbul Valiliği tarafından gönderilen bir yazı...
Devamını Oku

Galatasaray’da 3 isim sağlık kontrolünden geçti

birgun.net -
Transfer çalışmalarına hız veren son şampiyon Galatasaray'da bugün Ryan Babel, daha önce...
Devamını Oku

Şükrü Birand hayatını kaybetti

birgun.net -
Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane isimlerinden Şükrü Birand hayatını kaybetti. Birand 23...
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

birgun.net -
İBB Başkanı İmamoğlu mesaiye başladı
Devamını Oku

Rusya’da sel nedeniyle havalimanı girişleri kapatıldı

birgun.net -
Rusya’da şiddetli yağışlar sebebiyle oluşan sel sonucu Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’na giden yollar...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi