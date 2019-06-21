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21.06.2019
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23 Haziran’a iki gün kala yurttaş akını: ‘Tüm gücümüzle İstanbul’dayız’

Yenilenen İstanbul seçimlerine iki gün kala İstanbul’a seçmen ve gözlemci akını var. Yurttaşlar, tüm imkânlarıyla İstanbul’a hücum ederken, CHP’li Torun “Çalışmalarımız planlandığı gibi sürüyor, kaydı İstanbul’da bulunan seçmenler için bulundukları illerden araç kaldıracağız” dedi

MEHMET EMİN KURNAZ MEHMET EMİN KURNAZ

Yenilenecek İstanbul seçimine iki gün kala yurttaşlar İstanbul’a hücum ediyor. İstanbul seçmeninin yanı sıra, barolar, meslek odaları, basın mensupları, tatilciler, sendika ve sivil toplum örgütleri seçimi yerinden izlemek için seferber oldu. Edirne’den Kars’a, kimi özel araçlarıyla kimi otobüsle kimi de uçakla İstanbul’a akın ederken, yurtdışından da birçok gözlemcinin gelmesi bekleniyor.

23 Haziran Pazar günü yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBBB) seçiminde kaydı İstanbul’da bulunan seçmenlerin yanı sıra seçimi yerinden izlemek isteyen birçok yurttaş, seçim gezisine çıkıyor. Oy kullanacak yurttaşların, yurtiçi ve yurtdışından İstanbul’a gelişlerini özellikle cuma ve cumartesi gününe bırakması uçak biletlerinde talep artışına yol açtı. Bazı seferlerde yer kalmazken, bilet fiyatları da yoğun talep nedeniyle yükseldi. Parti görevlileri ise, bulundukları illerden otobüs kaldıracaklarını, yurttaşların kendi illerinde parti teşkilatlarına başvurmalarını istedi.

Otobüs ve uçak seferleri doldu

Seyahat acentaları, otobüs ve uçak seferlerinin tamamına yakınının dolduğunu belirtirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Çalışmalarımız planlandığı gibi sürüyor, kaydı İstanbul’da bulunan seçmenler için bulundukları illerden araç kaldıracağız. Tüm talepler il başkanlıklarımızda toplandı. O çerçevede sayılar belirlendi araçlar ayarlandı. Pazar günü tüm gücümüzle İstanbul’da olacağız” diye konuştu.

İl örgütlerimize müracaat ettiler

“İstanbul’a gelecek Anadolu’daki seçmenlerle ilgili, araç konusunda kolaylaştırma yapıyoruz” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları ve tüm parti görevlileri olarak İstanbul’da olduklarını belirtti. İstanbul’da seçmen kaydı bulunup imkânı olmayan yurttaşların bulundukları illerde parti teşkilatına başvurduğunu ifade eden Torun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani şu an çalışmalarımız tam da planladığımız gibi devam ediyor. Kaydı İstanbul’da bulunan yurttaşlarımız için hemen hemen her ilden araç kaldıracağız. Gelmek isteyenler zaten il başkanlıklarımıza müracaat ettiler. Tüm talepler il başkanlıklarımızda toplandı. O çerçevede sayılar belirlendi araçlar ayarlandı. Pazar günü tüm gücümüzle İstanbul’da olacağız.”

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Birçok ilden gelenler var

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Emir Sami İşmen ise “Genel başkanımız dahil birçok il başkanımız İstanbul’da. Sayın Akşener, Pazar günü İstanbul’da olacak. Sandık güvenliği noktasında da CHP ile birlikte hareket ediyoruz, Saadet Partisi’yle de irtibatımız var” dedi.

İşmen,” Özellikle il dışından gelecekler var, örneğin Kahramanmaraş’tan 3-4 otobüs, Antalya’dan 7 otobüs gelecek. Antalya, Trabzon gibi birçok il teşkilatımız kendi ekipleriyle İstanbul’da. Türkiye genelinden destek çok. Daha öncesi 81 il başkanımızla iftar yapmıştık. Otobüsle gelen arkadaşlarımızın birçoğunun seçmen kaydı burada, onlara öncelik tanıdık, maddi durumu uygun olmayan arkadaşlar varsa onlara da aynı şekilde arkadaşlarımız destek oluyor. Elimizden geldiği ölçülerde destek oluyoruz. Ortam ne kadar gerilirse gerilsin provokasyonlara gelmeyeceğiz. Birçok okulda arkadaşlarımız sandık başında olacak” şeklinde konuştu.

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