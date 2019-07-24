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25.07.2019
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“24 Temmuz imdat çanlarının çaldığı gündür”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla ortak basın açıklaması gerçekleşti. Yapılan açıklamada, “24 Temmuz imdat çanlarının çaldığı gündür” denildi.

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BERKAY SAĞOL

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nde ortak bir basın açıklaması gerçekleşti. Basın açıklamasını, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç okudu.

Yapılan açıklamada, “24 Temmuz imdat çanlarının çaldığı gündür. Ülkenin çeşitli yerlerindeki cezaevlerinde gazeteci, yazar, düşünür, akademisyen, hukukçu çile doldururken, gazetecilik eleştirel yapısından giderek uzaklaştırılırken, kendimizi aldatmayalım, gerçek gazetecilikten söz edilemez” ifadeleri kullanıldı.

“24 TEMMUZLAR UZUN ZAMANDIR BAYRAM OLMAKTAN UZAKLAŞTI”

Basından sansürün kaldırılışının 111’inci yılı olduğu ve son dönemde 24 Temmuz’ların bayram olmaktan çıktığını vurgulanarak,  “Osmanlı İmparatorluğunda 1908 yılının 24 Temmuz günü padişahın ‘Âli Kararname’ ile hayata geçirdiği sansür, 32 yıl sonra kaldırılmıştı. Basın böylece özgürleşmişti. 1946’da Basın Bayramı olarak kutlanan 24 Temmuzlar uzun zamandır bayram olmaktan uzaklaştı. Çünkü bayramlar güzel günlerde kutlanır. Oysa Türk medyası bugün hiçbir dönemde olmadığı kadar kuşatma altındadır. Dünyada ifade ve basın özgürlüğü açısından 180 ülke arasında 157’inci sıraya düşmüş bir ülkede. 24 Temmuz İmdat çanlarının çaldığı gündür. Ülkenin çeşitli yerlerindeki cezaevlerinde gazeteci, yazar, düşünür, akademisyen, hukukçu çile doldururken, gazetecilik eleştirel yapısından giderek uzaklaştırılırken, kendimizi aldatmayalım, gerçek gazetecilikten söz edilemez” ifade edildi.

“MEDYAMIZ BUGÜN TARİHİN EN AĞIR BASKISI ALTINDADIR”

Yapılan açıklama şu şekilde son buldu:

“Tek sütunluk haber ve karikatür bile suçlu görülüp, halkın habere ulaşması engelleniyorsa, yazarı hapse atılıyorsa, neredeyse idama eş sayılan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları kolayca verilebiliyorsa neyin 24 Temmuz’unu kutlayacağız? Mahkemelerce ‘Hükmün açıklanması geri bırakılıp’ cezalar erteleniyorsa, 24 Temmuz’da ‘hukuk nerede!’ diye haykırmalıyız. Medyamız bugün tarihin en ağır baskısı altındadır. Baskılara karşı savunma gücü her açıdan kuşatılmıştır. Yüzde doksan beşi iktidar yanlısı haline getirilen medya, siyasi anlayışın dayanılmaz operasyonlarıyla el değiştirmeye devam ediyor. Geriye kalan yüzde beşin haberini gözlerken, sürekli birileri yalnızlaştırılmaları için kamu ilan-reklam ambargosuyla her türlü baskıyı devreye sokuyor. Tek isteğimiz var. Elinizi basının üzerinden çekin. Basın özgürlüğünün evrensel standartlara ulaşabilmesi için sadece gazeteciler, medya çalışanları değil halkın da özgür habercilik için verilen çabalara ortak olmasını istiyoruz. Habere ve tutsak gazetecilere özgürlük istiyoruz.” 

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