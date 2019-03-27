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27.03.2019
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240 yataklı hastaneyi yıkıp yerine prefabrik poliklinik açtılar

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir’de üç yıl önce yıkılan ve 50 yıldan fazla süreyle hizmet veren 240 yataklı Karşıyaka Devlet Hastanesi’nin yerine prefabrik poliklinik açıldığını söyledi.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir’de 50 yıldan fazla süreyle hizmet veren 240 yataklı Karşıyaka Devlet Hastanesi üç yıl önce yıkıldı. Yerine 150 yataklı modern hastane yapılacağı sözü verildi. İki yıl boyunca bir çivi dahi çakılmayan hastanenin yıkıldığı alana üçüncü yılında prefabrik poliklinik konduruldu. Kısa bir süre önce Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı olarak hizmet vermeye başlayan prefabrik semt polikliniği, modern hastane yapılmasını bekleyen Karşıyakalılar’ı hüsrana uğrattı.

26 ve 27’nci dönemde verdiği soru önergeleriyle Karşıyaka Devlet Hastanesi’ni Meclis gündemine taşıyan ancak dönemin Sağlık Bakanları’ndan cevap alamayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “AKP iktidarı bir sözünü daha yutmuş, ‘150 yataklı modern ve dijital hastane yapacağız’ dedikleri alana prefabrik polikliniği kondurmuştur. Madem prefabrik poliklinik yapacaktınız neden üç yıl beklediniz? AKP iktidarı verdiği sözü yutabilir ama üç yıldır hastane bekleyen Karşıyakalılar bu oyunu yutmaz” dedi.

“VATANDAŞLA ALAY EDİYORLAR”

Mayıs 2016’da yıkılan 240 yataklı hastanenin yerine 2018 yılında “150 yataklı modern ve dijital hastane” açılacağı sözü verildiğini hatırlatan Sertel, üç yılın sonunda hizmete sokulan prefabrik polikliniğin vatandaşın aklıyla alay etmek olduğunu söyledi.
Karşıyaka Devlet Hastanesi’nin nüfusun yoğun olduğu bir bölgede 50 yıldan fazla süre hizmet verdiğini belirten Atila Sertel, üç yıl boyunca beklenilmesine rağmen seçim öncesi oldubittiye getirilerek açılan polikliniğin Karşıyakalılar’ın ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

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“AVM Mİ YAPILACAK?”

Hastanenin yıkıldığı alanın yanında bulunan müstakil ev ve işyerlerinin de Sağlık Bakanlığı tarafından uzun yıllar önce istimlak edildiğini aktaran CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şöyle dedi:

“Hastane çevresinde oturan ve iş yeri bulunan 100’den fazla vatandaşımızın yerleri Sağlık Bakanlığı tarafından istimlak edildi. İstimlak edilmesinin amacı bu alana daha büyük bir hastane yapılmasıydı. Ancak gelinen noktada prefabrik bir yapı konduruldu. Buradaki vatandaşlar ne parasını alabiliyor ne de yerlerini satabiliyor. Daha önce vermiş olduğum soru önergesinde de bu alana ‘AVM’ yapılıp yapılmayacağını sormuş ama cevap alamamıştım. Yol üstünde, çok değerli bir araziye konargöçer tarzda bir poliklinik yapılması vatandaşların bu yöndeki iddialarını da güçlendiriyor. Bizler bu arazinin ve söz verildiği halde yapılmayan 150 yataklı hastanenin takipçisi olacağız.”

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