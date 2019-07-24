25 yıl sonra gelen değişim

Berkay SAĞOL

CHP, Manisa’nın Saruhan ilçesinde feleğin çemberini 25 yıl sonra kırdı. Son seçimlerde en fazla oyu alarak göreve gelen Saruhan Belediye Başkanı CHP’li Zeki Bilgin ilk 100 günlük süreci anlattı. Saruhanlı’ya sosyal belediyeciliği yaşatmak için yola çıktıklarını belirten Bilgin, “Bugüne kadar Saruhanlı Belediyesi’nde en yüksek oyla seçilen belediye başkanı olma onurunu yaşadım. 15 yıldır Saruhanlı’yı AKP yönetiyor, öncesinde 10 yıl DYP yönetti. 25 yıl sonra Saruhanlı’nın kaderini değiştirdik” dedi.

BELEDİYE ÜRETİCİNİN LOKOMOTİFİ OLMALIDIR

Son 15 yıldır yapılmayan ova yollarının yüzde 90’ını hiçbir destek almadan ıslah ettiklerini söyleyen Bilgin, “Bizim bakış açımızla belediyenin görevi sadece kaldırım, yol yapmak değil çiftçinin, üreticinin lokomotifi olmaktır dedik ve çalışmalara başladık. Hizmet yapmak için değil oy alma avcılığıyla yola çıkmışlar, seçimlere 1 hafta kala her yeri kırmış dökmüşler ama vatandaşlar buna inanmadı. 15 yıl Saruhanlı’yı yönettiler seçime son 1 hafta kala ‘yatırımlara başlıyoruz’ deyip gösteri yaparak oyları almaya çalıştılar” ifadelerini kullandı.

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Doğalgazın Saruhanlı’ya yeni geldiğine de değinen Bilgin, “Saruhanlı bundan çok önceleri faydalanmalıydı. Bugün doğalgaz Saruhanlı’nın iki mahallesinde Ekim ayı itibariyle kullanılmaya başlanacak. Saruhanlı Manisa’ya, İzmir’e ve Akhisar’a en yakın ilçe ama bugüne kadar doğalgaz rahatlığını yaşayamadılar. Bu da iktidar partisine mensup olan arkadaşlarımızın beceriksizliğidir” dedi. Belediyenin sosyal tesisleriyle ilgili konuşa Bilgin, “Sosyal tesislerin çalışma mantığını tamamen değiştirip çağa uygun hale getirdik. Zarar eden sosyal tesislerimiz şu anda günlük kazancını 10’a katladı kar eden bir tesis haline getirdik” diye konuştu.

BELEDİYEYİ 13 MİLYON TL BORÇLA DEVİR ALDIM

İktidarın kendilerine destek olmadığını ve taleplerine karşılık verilmediğini söyleyen Bilgin, “Borçsuz bir belediye dediler ama belediyeye 13 milyon TL borç çıktı. Vergi, sigorta primi vs. hiçbir para ödenmemiş bu paraları şimdi bizden kesiyorlar. Bizim 553 dönümlük arazimiz var. Bu arazileri tarıma dayalı sanayiye çevirmeye çalışıyorum ama partizanlık yapıp CHP’li belediyelere böyle yerlerin açılmayacağını bize dolaylı yoldan araya soktuğumuz mühendislerle mesaj veriyorlar. Eğer tarıma dayalı sanayiyi de açabilirsek Saruhanlı’ya en az 3 bin ile 5 bin arası istihdam sağlayacağız” diye konuştu.

ARAZİLER BAZI SİYASİLERE PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞ

Borcu kapatmak için yollar aradığını söyleyen Bilgin, “Arazileri ihaleyle bazı siyasilere peşkeş çekmişler. Hepsini icraya verdim ve sözleşmeleri yılsonu itibariyle fesih ediyorum. Ben tüm tüyü bitmemiş yetimin hakkının arkasındayım” dedi. Bilgin, “Seçim döneminde kadınlarında gideceği sosyal alanlar, engelli kardeşlerimize engelsiz bir sosyal tesis yaratacağız, dedik. Çalışmalarımız devam ediyor. Çalışan anne ve babaların çocuklarını kreşe bırakabileceği ‘Anneler işe çocuklar kreşe’ projesini hayata geçireceğiz. Sosyal belediyeciliği, insan odaklı belediyeciliği öne çıkaracağımı hep beyan ettim. Önümüzdeki yıldan itibaren de bunları Saruhanlı sahasına komple yayacağım” ifadelerini kullandı.