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02.04.2019
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25 yıllık ‘kapalı’ dönem bitti

Avatar Uğur Şahin

Ankara’da Mansur Yavaş’ın zaferiyle sonlanan yerel seçimi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, BirGün’e değerlendirdi.

25 yıl boyunca Refah Partisi ile AKP’nin yönettiği Ankara’da belediyenin saydamlıktan uzaklaştığını ifade eden Karayalçın, “25 yıllık dönem, bilinmeyen kapalı bir dönemdi” dedi.

BAŞARI ELDE EDİLDİ

Karayalçın, şöyle devam etti: “Büyük bir başarı elde edildi. Bunu ifade etmek isterim ancak tam istediğimiz biçimde olmadı. Çünkü yalnızca Ankara’dan 3 ilçe Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanıldı. Ayrıca belediye meclislerinde de Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıkta gibi gözükmüyor. Yerel yönetimin çok önemli ayağı olan belediye meclisinde çoğunluk kazanılamadı. Çok yüksek olasılıkla CHP azınlıkta kalacak gibi. Bu durumu sayın Mansur Yaval’ın önünde ciddi bir engel olarak görmek gerekiyor. Buradan hareketle sayın Mansur Yaval’ın Ankara’da kendi çizmiş olduğu program çerçevesinde yöneticilik maharetini gerekli kılıyor.”

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SAYDAMLIKTAN UZAKLAŞILDI

Murat Karayalçın, sözlerini şöyle sonlandırdı: “25 yıllık süreçte saydamlıktan, katılımcılıktan çok uzak bir yapı oldu. Nasıl karar alındığı, uygulama yapıldığı, harcamalar Ankara halkı tarafından bilinmiyor. Parça parça bunları sayın Mansur Yavaş’ın Ankara halkıyla paylaşması gerekiyor.

25 yıllık dönemde Ankaralıların yapısını işleyişini bilmediği konuları Mansur Yavaş halkla paylaşmalıdır. Meclis üyelerinin de Yavaş’a yardımcı olması gerekiyor.”

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