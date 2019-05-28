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28.05.2019
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26. İstanbul Caz Festivali genç cazcılarını seçti

İKSV tarafından bu yıl 26’ncısı düzenlenen İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Genç Caz konserlerinde sahne alacak müzisyenler belirlendi

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İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 17. kez düzenlenen Genç Caz konserleri için başvuruda bulunan grup ve solo projeler arasından yapılan değerlendirme sonrasında kazanan isimler, Bilge Günaydın Trio, Bluemonk, Document1, Kazım Quintet, Mines Two ve Standart Mafyası bu yıl 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilecek 29 ve 30 Haziran Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı ve Fenerbahçe Khalkedon ile Fenerbahçe Parkı’nda gerçekleştirilecek Parklarda Caz’da sahne alacak.

Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve toplulukların festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmanın yanı sıra onları teşvik etmeyi ve profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı da amaçlayan Genç Caz’ın Seçici Kurulu’nda bu yıl müzisyen Aycan Teztel, müzisyen Ayşe Tütüncü, müzisyen Cenk Erdoğan, müzisyen Ceyda Köybaşıoğlu, müzik yazarı Feridun Ertaşkan, müzisyen Harun Tekin, müzik yazarı ve yapımcı Hülya Tunçağ, müzisyen Volkan Öktem, gazeteci Yekta Kopan ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer aldı.

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